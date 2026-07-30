El comisario general retirado Diego Mauricio Morales, ex subjefe de la Policía de San Juan, expresó su profundo dolor por el accidente aéreo ocurrido este miércoles en Valle Fértil, en el que perdieron la vida siete personas, y destacó la vocación de servicio de las víctimas, a quienes describió como "gente dedicada a salvar vidas".

El helicóptero Bell 412 con matrícula LV-KGR se accidentó en una zona del Parque Provincial Ischigualasto, en el límite entre San Juan y La Rioja, mientras participaba de una capacitación para el combate de incendios forestales. Entre los fallecidos se encuentran el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía, Germán Videla; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

"Sin lugar a dudas, gente dedicada a proteger al prójimo, gente que se dedicaba a salvar vidas", afirmó Morales en rueda de prensa. "Casualmente bomberos tuvo un trabajo faraónico en estos días por el viento zonda, por los incendios. Castro, que era el jefe bombero, como Carbajal, también han sido gente muy dedicada. Bomberos estuvo muy rescatando en esta semana a gente en el Tres Marías", recordó.

Morales tuvo una relación directa con varias de las víctimas. "Con los cuatro integrantes de la Secretaría de Seguridad y Orden Público he tenido la oportunidad de participar en muchos rescates con Carlos Heredia, en infinidad de rescates. De hecho, él ha sido cadete superior mío y en todos los eventos que teníamos que trabajar en conjunto hemos podido trabajar con él en capacitaciones. Con Germán Videla, el ex subjefe de policía, yo soy ex subjefe de policía y él me sucedió en el cargo a posterior. Son amigos, son compañeros, así que es una pena".

"Es una gran pérdida para las fuerzas, sin lugar a dudas", sostuvo. "Son gente muy querida. No se puede dimensionar nuestra pérdida, no solo como funcionarios, como personas. Han sido grandes personas que han dejado una huella muy fuerte en cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos".

Consultado sobre el impacto emocional en las fuerzas de seguridad, Morales fue sincero: "Vamos a ver si estamos preparados para superarlo. Hemos tenido similares, pero no de este tenor".

"Creo que la Fuerza Policial unida va a salir adelante como siempre".

Sobre el lugar del siniestro, ubicado en el límite entre San Juan y La Rioja, dentro del Parque Provincial Ischigualasto, Morales explicó las dificultades de acceso. "Se llega hasta un cierto punto con los vehículos y de ahí se hace todo el trabajo en los cuatris. Gendarmería va a hacer el arribo con un Unimog, que sería uno de los pocos vehículos que puede llegar hasta el lugar".

"Se hizo el abordaje desde los helicópteros, equipos de rescate, pero viendo que la fatalidad era total, no hizo falta que accionaran ellos. Marcaron el punto, que nos ha ayudado mucho, y bueno, están llegando el personal por tierra", detalló.

Morales confirmó que el operativo fue interprovincial y contó con la participación de helicópteros de San Luis. "Al ser un problema de ANAC, ANAC manda helicópteros para confirmar. Al dispararse una alarma por impacto, se hace ese abordaje con los helicópteros. Pero al ser fatal, no hubo trabajo por parte de ellos más que marcar el lugar y darnos el momento preciso para poder acceder".