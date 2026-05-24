Dolor en las redes por la muerte del joven que chocó contra un poste en Santa Lucía

Amigos y allegados despidieron con emotivos mensajes a Alejandro Ezequiel Andino, de 29 años, quien falleció tras impactar su vehículo contra un poste en Santa Lucía. Su acompañante permanece internado en grave estado.

Las redes sociales se convirtieron en el espacio de despedida para Alejandro Ezequiel Andino, el joven de 29 años oriundo de Chimbas que perdió la vida en la noche del sábado tras un violento choque en calle Balcarce, en el departamento Santa Lucía. Decenas de mensajes de amigos y allegados inundaron los muros de Facebook e Instagram, reflejando el profundo dolor por una pérdida que, según coinciden quienes lo conocían, resulta inesperada y devastadora.

"Se apagó la sonrisa que más brillaba", escribió uno de sus amigos más cercanos en una publicación que acumuló cientos de reacciones y decenas de comentarios. "Un excelente padre, hermano, hijo… un excelente amigo, siempre haciendo reír a todos. Un tipazo de esos que decís: 'Qué buena gente este loco'. Y así era, un tipazo, con una vida por delante. Nos dejás con un sabor amargo, sin poder reaccionar. Angustia, dolor, recuerdos. Te quiero mucho, negro. Gracias por tantos momentos vividos, te voy a extrañar. Hasta que nos volvamos a ver, amigo. Chau, mi loco lindo. Dale fuerzas a toda tu familia".

El tono de los mensajes revela el impacto que generó la noticia en su círculo íntimo. Otro amigo expresó: "Amigo mío, negro Ezequiel, quisiera creer que es un mal sueño, una pesadilla. Aún no caigo y va a costar hacerlo. Tampoco sé qué decir; en realidad, no hay palabras cuando pasan estas cosas. Fuiste una gran persona, pero sobre todo un excelente amigo. Sea donde sea que estés, ojalá estés bien. Te vamos a extrañar toda la vida".

La calidez y el humor que caracterizaban a Andino también aparecen en las despedidas. "Te voy a extrañar, amigo. Lindos recuerdos juntos. Ayer estuvimos y hoy me despierto con tu noticia. ¿Por qué vos, amigo? Nos faltaba jugar un partido más y ahí sí ibas a comer el asado que siempre decías. No es un adiós, es un hasta pronto. Te voy a llevar en el corazón. Desde el cielo, cuidá a tu hija y dale fuerzas a toda tu familia, como lo hacías siempre", posteó otro de sus allegados, mencionando a la hija del fallecido, un dato que atraviesa buena parte de los mensajes de condolencia.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 23 horas del sábado en calle Balcarce, entre Aconcagua y San Lorenzo, en Santa Lucía. Según las primeras informaciones policiales, Andino circulaba al mando de un Peugeot 306 cuando, por causas que aún investiga la UFI de Delitos Especiales, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra un poste. La violencia del choque le costó la vida al conductor de manera casi instantánea.

Su acompañante, Néstor Nicolás Olivera, de 33 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano, luxación de hombro izquierdo, una herida cortante en la mano derecha y politraumatismos múltiples. Permanece internado en observación, bajo estricta vigilancia médica, mientras se espera la evolución de su estado de salud.

Mientras la Justicia intenta determinar las causas exactas del accidente, los seres queridos de Alejandro Ezequiel Andino continúan despidiéndose en las redes, donde el recuerdo de su "sonrisa que más brillaba" y su condición de "excelente amigo y padre" se repiten como los rasgos que lo definían.