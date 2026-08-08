El mundo del fútbol atraviesa una jornada de profundo pesar tras conocerse la muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi. Tenía 68 años y falleció durante la noche del viernes 7 de agosto en la ciudad de Rosario.

Según trascendió por medios nacionales, el deceso se produjo cerca de las 22 en un sanatorio rosarino, donde Jorge Messi permanecía internado mientras atravesaba una larga enfermedad. La noticia se conoció durante la mañana de este sábado 8 de agosto y generó conmoción por el estrecho vínculo que mantuvo durante toda su vida con el capitán de la Selección Argentina.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida personal y profesional del futbolista. Acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en Rosario y tuvo un papel central en las decisiones que posteriormente marcaron su llegada al fútbol europeo.

Además de ser su padre, durante décadas se desempeñó como representante del astro argentino y estuvo involucrado directamente en algunas de las negociaciones más importantes de su carrera.

Su figura adquirió especial exposición pública durante los últimos años de Messi en Barcelona. En 2020, por ejemplo, intervino en las conversaciones con el club catalán en medio del conflicto por la intención del futbolista de abandonar la institución. Un año más tarde también participó de las negociaciones previas a la salida definitiva del argentino del conjunto español.

La muerte de Jorge se produce después de semanas de preocupación por su estado de salud. En junio pasado incluso había circulado una versión falsa sobre su fallecimiento, información que en aquel momento fue desmentida por el entorno familiar.

Finalmente, este sábado se confirmó su muerte en Rosario a los 68 años. Jorge Messi deja detrás una historia inseparable de la carrera del futbolista argentino que llegó a convertirse en campeón del mundo y en una de las máximas figuras de la historia del deporte.