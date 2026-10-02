La comunidad de San Martín atraviesa momentos de profundo dolor tras la muerte de Danilo Fredez, el niño de 13 años que perdió la vida este jueves 1 de octubre en un siniestro vial que involucró a un camión municipal. El adolescente cursaba el primer año de la Escuela Secundaria Provincia de Neuquén, ubicada en Dos Acequias, institución que expresó su pesar por la tragedia.

A través de un comunicado, las autoridades escolares confirmaron el fallecimiento del estudiante y manifestaron su acompañamiento a los familiares. "Un dolor inmenso nos invade al transmitir esta noticia", expresaron desde el establecimiento educativo, donde también solicitaron oraciones por el adolescente y sus seres queridos.

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves, en las inmediaciones de las calles Laprida y Belgrano, en el departamento San Martín. Danilo circulaba en bicicleta cuando se produjo el siniestro con un camión municipal que transportaba residuos cloacales.

Según las primeras averiguaciones, ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido. La investigación busca determinar cómo se produjo el impacto, aunque una de las hipótesis indica que el adolescente habría realizado una maniobra hacia la izquierda antes de llegar a la intersección.

El conductor del camión habría intentado esquivar al ciclista, pero el menor fue alcanzado por el lateral derecho y las ruedas traseras del vehículo. Como consecuencia de las graves lesiones, falleció en el lugar.

En la investigación intervienen la UFI Delitos Especiales, personal de Policía Científica y efectivos de la Comisaría 19ª, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.

El último adiós a Danilo

Desde la Escuela Secundaria Provincia de Neuquén informaron que los restos del adolescente son velados en las Salas de Descanso de Dos Acequias.

El sepelio está previsto para este viernes 2 de octubre, a las 17. La comunidad educativa manifestó su acompañamiento a la familia en medio del dolor por la pérdida del estudiante.