San Juan amaneció el pasado sábado 1 de agosto con una noticia que generó profundo dolor: Facundo Ezequiel Miyicay Manrique, el joven cuya historia de lucha había movilizado a cientos de sanjuaninos durante los últimos días, había fallecido.

Facundo atravesaba una dura batalla contra la leucemia y su estado de salud se había complicado luego de padecer una neumonía. Frente a la situación, familiares, amigos, compañeros y vecinos se habían unido a través de las redes sociales para pedir por su recuperación.

Durante los últimos días, las cadenas de oración y los mensajes de aliento se multiplicaron con la esperanza de que Facundo pudiera superar el difícil momento.

Sin embargo, el 1 de agosto se confirmó su fallecimiento y la tristeza rápidamente se extendió entre quienes habían acompañado a la familia.

El desgarrador mensaje de su mamá

Su mamá, Patricia, fue durante todo este tiempo uno de los principales sostenes de la lucha por la salud de su hijo. A través de las redes sociales había pedido cadenas de oración y recibido el acompañamiento de numerosas personas.

Tras conocerse la muerte de Facundo, Patricia compartió fotografías junto a su hijo y sus otros dos hijos, acompañadas por un mensaje que reflejó el vacío provocado por la pérdida.

La foto del posteo de su mamá con un desgarrador mensaje. (Gentileza: Diario El Bastón)

“Y ahora qué hacemos... ya no somos los cuatro, mi vida”, escribió.

En otra publicación, la mujer volvió a despedir a su hijo con palabras cargadas de amor y dolor:

“Mi gran amor, mi vida, te amooooooo hijoooo. Sos mi campeón, mi vida”.

Las publicaciones generaron numerosas muestras de afecto y acompañamiento hacia la familia en medio del profundo dolor.

La despedida de su escuela

Una de las instituciones que también expresó públicamente su pesar fue la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, donde Facundo cursó sus estudios.

“La Comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de su querido exalumno, Facundo Miyicay”, expresó la institución a través de sus redes sociales.

Desde la escuela destacaron el recuerdo que Facundo dejó entre docentes y compañeros y acompañaron a sus familiares y amigos en este difícil momento.

“Hoy nos embarga una inmensa tristeza al despedir a quien formó parte de nuestra institución, dejando el recuerdo de su paso por nuestras aulas y el cariño de quienes compartieron con él momentos de aprendizaje y crecimiento”, señalaron.

Además, elevaron una oración por su eterno descanso y enviaron un mensaje de fortaleza a sus padres, familiares y amigos.

Una historia que movilizó a San Juan

La situación de salud de Facundo había generado una importante muestra de solidaridad en la provincia. Cientos de sanjuaninos se sumaron a cadenas de oración, compartieron mensajes de aliento y acompañaron a la familia mientras el joven atravesaba sus últimos días.

Ahora, tras su fallecimiento, ese mismo acompañamiento se transformó en mensajes de despedida y condolencias.

La partida de Facundo deja un profundo dolor en su familia, sus amigos y la comunidad educativa que lo acompañó durante su paso por la Escuela Normal Manuel Belgrano.