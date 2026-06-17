Una profunda conmoción sacude a la provincia de Santiago del Estero luego de la muerte de un adolescente de 14 años que se descompensó tras recibir un fuerte pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol con amigos. El trágico episodio ocurrió este martes en una cancha ubicada en el barrio Primero de Mayo, en la ciudad de La Banda.

La víctima fue identificada como Valentín Donofrio, un joven apasionado por el deporte que integraba las divisiones formativas del Club Atlético Sarmiento de La Banda. Según las primeras informaciones, durante un partido recreativo recibió el impacto de la pelota en el tórax y, pocos segundos después, comenzó a descompensarse ante la desesperación de quienes compartían el encuentro.

Sus compañeros y otras personas presentes intentaron asistirlo de inmediato y posteriormente fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda. Sin embargo, de acuerdo con las versiones preliminares, el adolescente ingresó al establecimiento sin signos vitales y los médicos no lograron revertir el cuadro.

La noticia generó un fuerte impacto entre familiares, amigos, vecinos y compañeros del club, quienes expresaron su dolor a través de mensajes de despedida y acompañamiento a la familia. La comunidad deportiva de La Banda también manifestó su pesar por la pérdida del joven futbolista.

Mientras tanto, la Fiscalía de turno y las autoridades policiales iniciaron actuaciones para determinar con precisión qué provocó el fallecimiento. Los investigadores aguardan los resultados de los estudios médicos correspondientes para establecer las causas exactas de la muerte.

Entre las hipótesis analizadas aparece la posibilidad de una conmoción cardíaca traumática, conocida médicamente como Commotio Cordis, una alteración del ritmo cardíaco extremadamente infrecuente que puede producirse tras un impacto directo en el pecho. No obstante, las autoridades aclararon que serán los estudios forenses los que determinarán oficialmente el origen del fatal desenlace.