La muerte de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años que falleció luego de ser atacado a la salida de una fiesta privada por el Día del Estudiante, generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y la comunidad educativa de la que formaba parte.

Mientras avanza la investigación para esclarecer el hecho y dar con el responsable del ataque, familiares y allegados comenzaron a organizar la despedida del joven. Uriel asistía al Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, en Rawson, desde donde expresaron su pesar y acompañaron a la familia en este difícil momento.

“La comunidad educativa participa con profundo dolor el fallecimiento de su alumno”, señalaron desde la institución.

La conmovedora despedida de la institución educativa donde asistía el adolescente.

Una colecta solidaria para ayudar a la familia de Uriel

En medio del dolor, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para colaborar con los gastos del servicio fúnebre y el nicho de Uriel.

Campaña solidaria para ayudar a la familia.

Quienes deseen ayudar pueden realizar una transferencia al alias Orianna.16.mp, a nombre de Milagros Orianna Ríos.

La convocatoria comenzó a difundirse en redes sociales con un mensaje dirigido a quienes puedan colaborar: “Toda ayuda suma en este momento tan difícil”.

Dónde será despedido Uriel

Según informaron desde el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, el velatorio se realizará en Cochería Lanusse, ubicada en avenida Rawson y Mitre.

El sepelio será en el cementerio San Miguel.

En tanto, el sepelio será este martes en el Cementerio San Miguel, donde familiares, amigos, compañeros y allegados podrán darle el último adiós.

Paralelamente, la investigación continúa para reconstruir las circunstancias en las que Uriel fue atacado y avanzar en la identificación y localización del presunto responsable.