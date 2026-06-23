La ciudad de Mar del Plata continúa conmocionada tras el trágico accidente ocurrido el lunes por la tarde, cuando un colectivo fuera de control atropelló a varias personas en pleno centro. El hecho dejó como saldo una víctima fatal: una joven de 18 años.

La víctima fue identificada como Guadalupe Merlos Dipietro, quien vivía en el barrio Lomas del Golf. Su familia fue notificada del fallecimiento pocos minutos después del siniestro, en medio de una escena de profundo dolor.

El hecho ocurrió pasadas las 19 en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín. Por causas que aún se investigan, el chofer de un colectivo de la línea 532 perdió el control del vehículo, que terminó subiéndose a la vereda y embistiendo a varias personas que se encontraban en la parada.

Tras conocerse la noticia, familiares y allegados de la joven expresaron su dolor en redes sociales. “Qué injusta es la vida. Qué triste noticia, mi hermosa Guadi. Toda una vida por vivir”, escribió una familiar, en un mensaje que reflejó la conmoción que generó la tragedia.

Además de la víctima fatal, varias personas resultaron heridas y permanecen internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Entre los heridos fueron identificados Patricia Morán, Thiago Vera, Florencia Introncaso, Roxana Ruiz y María López Bosco, además de un adolescente cuyas iniciales son J.G.

La investigación quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien intenta determinar las causas del siniestro. La principal hipótesis apunta a una posible falla mecánica, aunque no se descarta una eventual imprudencia del conductor.

El chofer del colectivo no fue detenido, pero fue trasladado a la comisaría cuarta por razones de seguridad, ya que tras el accidente se vivieron momentos de tensión y existía riesgo de agresiones en su contra.

Desde la Municipalidad de General Pueyrredón informaron que la unidad involucrada era modelo 2015 y contaba con la prórroga vigente otorgada por resolución oficial. Además, tenía la Verificación Técnica Vehicular aprobada en abril de 2026 y el seguro correspondiente en regla.

También indicaron que el conductor poseía licencia habilitante vigente hasta diciembre de este año. Mientras avanza la investigación, la ciudad permanece en estado de conmoción por una tragedia que volvió a poner en debate la seguridad del transporte público.