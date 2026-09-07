La muerte de Nahuel Andy Córdoba Quispe, de 23 años, provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y allegados. El joven perdió la vida este domingo luego de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en moto por el límite entre Rawson y Pocito. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes para despedirlo y recordar los momentos compartidos.

Nahuel era un apasionado de las motos. En sus perfiles personales solía compartir fotografías relacionadas con los rodados, una afición que formaba parte de su vida cotidiana y que también fue recordada por quienes lo conocían.

El dolor por su repentina muerte quedó reflejado en numerosas publicaciones. Amigos y seres queridos expresaron su tristeza y le dedicaron emotivas palabras de despedida.

“Te despido loco, te voy a extrañar hermano, porque te fuiste”, escribió uno de sus allegados. Otro amigo expresó: “Te extrañaremos mi loco Andy, perro, por favor sé feliz siempre donde sea que estés”.

Cómo ocurrió el fatal choque

El siniestro vial ocurrió este domingo alrededor de las 16 en la intersección de calles Agustín Gómez y Frías, en el límite entre Rawson y Pocito.

Según la reconstrucción preliminar realizada por la Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica, Nahuel circulaba en una Honda Titán 125 cc. de oeste a este por Agustín Gómez. Al mismo tiempo, una Ford F-100 transitaba de sur a norte por Frías. Ambos vehículos impactaron en el cruce por circunstancias que todavía son investigadas.

Producto del fuerte choque, el motociclista sufrió graves lesiones y murió en el lugar. Personal del Servicio de Emergencias 107 acudió a la zona y constató su fallecimiento.

La autopsia determinó posteriormente que Nahuel llevaba colocado el casco al momento del impacto y que las lesiones que provocaron su muerte se localizaron principalmente en la zona del tórax.

El conductor permanece con arresto domiciliario

La Ford F-100 era conducida por Argentino Amoros, de 70 años, quien permanece con arresto domiciliario mientras continúa la investigación.

La Justicia ordenó análisis toxicológicos de sangre y orina al conductor para determinar si había consumido alcohol u otras sustancias. Los resultados son esperados para avanzar con la investigación.

La causa se investiga inicialmente como un presunto homicidio culposo y se prevé que la audiencia correspondiente se realice una vez que estén disponibles los resultados de las pericias solicitadas.

Mientras la Justicia intenta establecer con precisión cómo se produjo el impacto, familiares y amigos atraviesan las horas más difíciles y despiden en las redes a Nahuel, un joven cuya pasión por las motos quedó presente en cada uno de los recuerdos compartidos.