Dolor y llanto: la íntima foto de la familia Messi en el entierro de Jorge

La familia de Lionel Messi atravesó una jornada de profundo dolor tras el fallecimiento de Jorge Messi ocurrido durante la madrugada del sábado. El hombre que acompañó los pasos del futbolista desde sus inicios en Rosario murió a los 68 años y fue despedido este domingo al mediodía. La ceremonia de sepultura se realizó en el Cementerio El Prado, situado en la localidad de Pérez, bajo un entorno de absoluta reserva y privacidad.

El operativo de seguridad fue riguroso desde el comienzo del día para garantizar que el entorno familiar pudiera transitar el duelo sin interrupciones. Los accesos al cementerio privado, ubicado sobre la ruta nacional 33, permanecieron cerrados para el público general y la prensa. Únicamente se permitió el ingreso de vehículos previamente autorizados que trasladaban a los allegados más cercanos al círculo íntimo de la familia.

A pesar del hermetismo, el afecto de la comunidad se hizo presente mediante mensajes de condolencias y gestos de apoyo en las cercanías del predio. Tras concluir la despedida, los integrantes de la familia se retiraron del lugar utilizando una puerta lateral para evitar las cámaras. El traslado se realizó en un jeep blanco y una combi, mientras que el resto de los portones se habilitaron para el ingreso habitual de visitantes recién después de la partida de los Messi.

En el marco de este adiós, se recordaron palabras de Jorge hacia su hijo en registros previos donde afirmaba "te han pasado cosas muy malas" en relación a los desafíos de su carrera. Asimismo, trascendieron expresiones de Lionel sobre el anhelo de este reencuentro final donde "esperaba poder abrazarlo y" compartir un último momento juntos. El padre del capitán tuvo un rol central no solo como progenitor, sino como representante y guía fundamental durante la trayectoria deportiva del 10.

La jornada concluyó con el respeto absoluto al perfil bajo que la familia sostiene históricamente en momentos personales. No se realizaron declaraciones públicas oficiales tras el entierro y la ceremonia finalizó de manera privada con los seres más queridos. La conmoción por la pérdida del referente familiar generó una gran cantidad de mensajes de apoyo en redes sociales provenientes del ámbito del fútbol internacional.