Dolor y llanto, la tristeza de los sanjuaninos tras la final que perdió Argentina

La ilusión que durante semanas movilizó a miles de sanjuaninos terminó de la forma más dolorosa. Argentina cayó por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026, con un gol de Ferrán Torres en el tiempo suplementario, y la derrota se sintió con fuerza en la Plaza 25 de Mayo, donde cientos de personas habían seguido el partido a través de una pantalla gigante.

Durante los 90 minutos reglamentarios predominó la tensión. Cada ataque argentino era acompañado por gritos de aliento, mientras que cada avance del rival generaba un silencio cargado de nerviosismo. La confianza en que el seleccionado pudiera repetir una nueva consagración mundial se mantuvo intacta hasta el tiempo extra.

Sin embargo, el tanto convertido por Ferrán Torres cambió por completo el clima. El impacto fue inmediato. Los abrazos se transformaron en gestos de incredulidad, muchos se llevaron las manos a la cabeza y otros no pudieron contener las lágrimas al comprender que el sueño del bicampeonato se escapaba.

Una vez consumada la derrota, la Plaza 25 quedó envuelta en un profundo silencio. Familias completas, grupos de amigos y niños que habían llegado con banderas y camisetas celestes y blancas comenzaron a retirarse lentamente. Algunos permanecieron varios minutos frente a la pantalla, sin poder asimilar el resultado.

Las escenas de emoción fueron inevitables. Hubo personas llorando, abrazándose para contener la tristeza y otras que, con la mirada perdida, intentaban encontrar una explicación a un desenlace inesperado después de una campaña que había despertado enormes expectativas.

Así, el principal punto de encuentro de los sanjuaninos para alentar a la Selección pasó, en cuestión de minutos, de ser una fiesta multitudinaria a convertirse en el reflejo del dolor de todo un país. La ilusión mundialista llegó a su fin, pero el apoyo de los hinchas volvió a quedar demostrado hasta el último segundo.