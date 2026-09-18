Carlos Ariel Cortez, de 55 años, murió este jueves por la noche tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 20, en 9 de Julio. Su hija, Ellih Cortez, lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales y recordó su trayectoria como comerciante y los valores que transmitió a su familia.

La muerte de Carlos Ariel Cortez, un conocido carnicero de Caucete, generó tristeza entre familiares, amigos y vecinos. El hombre, de 55 años, falleció este jueves por la noche luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta 20, en jurisdicción de 9 de Julio.

Tras conocerse la noticia, su hija, Ellih Cortez, compartió un mensaje en Facebook para despedirlo y recordar su vida, su trabajo y el vínculo que mantenían.

“Hoy me toca despedir a mi papá, una de las personas más importantes de mi vida. No existen palabras suficientes para explicar el dolor que siento al saber que ya no voy a poder abrazarte, escucharte ni compartir esos momentos con vos. Te voy a extrañar toda mi vida”, escribió.

El recuerdo de su padre y su trabajo

En su publicación, la joven destacó el esfuerzo de Cortez durante años y los valores que, según expresó, transmitió a su familia. Lo describió como una persona “trabajadora, luchadora y de corazón enorme”.

También hizo referencia a la importancia que tenía para él su actividad comercial y, especialmente, su carnicería, un espacio por el que era reconocido entre los vecinos.

“Tu carnicería no era solamente tu trabajo: era parte de tu vida, de tu esfuerzo y de la persona que fuiste”, señaló su hija.

La joven recordó además que muchas personas lo conocían detrás del mostrador y por la dedicación que ponía en su trabajo.

En la parte final de su mensaje, Ellih agradeció a su padre por los sacrificios realizados por su familia y por los momentos compartidos.

“Papá, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por tus sacrificios y por cada momento compartido. Aunque hoy te toque partir, vas a seguir viviendo en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Descansá en paz, papá. Te voy a extrañar toda mi vida. Hasta siempre, mi querido papá”, concluyó.

Su hija, Ellih Cortez, lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales. (Gentileza)Carlos Ariel Cortez, de 55 años, murió este jueves por la noche tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 20

Cómo fue el siniestro en Ruta 20

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:15 del jueves, a la altura del kilómetro 17 de la Ruta 20.

Cortez circulaba en una Renault 4 junto a Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años. En el mismo sector transitaba un Fiat Cronos conducido por Cristian Luis Medina, de 40 años.

Según la reconstrucción preliminar mencionada por el fiscal Roberto Ginsberg, el Fiat Cronos habría impactado desde atrás contra la Renault 4, que posteriormente terminó volcando.

Como consecuencia del impacto, Cortez murió en el lugar. Rodríguez Guaquinchay y Medina fueron trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica.