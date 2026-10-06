“Mi principito, no entiendo por qué nos toca vivir esto hoy, amorcito”. Con esas palabras, Iván Ledesma despidió a Tadeo, su hijo de apenas 10 días, quien murió luego de un choque ocurrido durante la noche del domingo en Punta Lara.

El padre compartió en redes sociales un mensaje acompañado por imágenes de su bebé y expresó el profundo dolor que atraviesa junto a su familia. “Te amo mucho, me cuesta aceptar tu despedida”, escribió.

“Te voy a amar toda mi vida, chanchito de papá. Voy a extrañar que duermas en mi pecho y que estés tranquilo. Que te dé hipo y te rías durmiendo, mi ángel”, agregó Ledesma en la publicación.

El recuerdo de su hijo

En medio del duelo, el papá también recordó los momentos compartidos con Tadeo y habló del lugar que ocupa su familia en su vida.

“Mi vida entera en esta foto. Mis bebés, mi familia, son y van a ser todo para siempre. Tu hermana mayor te ama, hijo”, expresó.

Finalmente, se despidió del bebé con un mensaje dirigido directamente a él: “Descansá en paz, Tadeo León Ledesma. Vas a vivir eternamente, mi corazón”. La publicación fue firmada por “Papá, mamá y Justi, tu hermanita mayor”.

El hombre también agradeció las muestras de acompañamiento que recibió la familia durante las últimas horas. “Gracias de corazón a todos los que nos dejaron un mensaje, a quienes nos acompañaron, nos abrazaron y nos hicieron llegar sus fuerzas desde cada rincón. Hoy las necesitamos más que nunca”, escribió.

El choque que terminó en tragedia

Tadeo viajaba junto a su mamá, Yasmín Jaimon, y su hermana de tres años en una Fiat Fiorino cuando una Ford EcoSport impactó desde atrás al vehículo. El accidente ocurrió en la zona de Almirante Brown y 106, en Punta Lara.

Tras el primer impacto, la camioneta también chocó contra otro vehículo que circulaba en sentido contrario. Los dos menores fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata. Tadeo murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en el accidente, mientras que su hermana de tres años también resultó herida. Según informó TN, la niña se encuentra fuera de peligro.

Las causas del choque todavía son investigadas. Las autoridades buscan determinar cómo ocurrió la colisión y qué responsabilidad le corresponde al conductor de la EcoSport.

El conductor quedó en libertad

Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, fue demorado después del accidente y quedó imputado por homicidio culposo y lesiones graves. La investigación está a cargo de la UFI N° 10 de La Plata.

El hombre recuperó la libertad por decisión de la fiscalía. Según fuentes judiciales citadas por TN, el delito que se investiga es excarcelable y el test de alcoholemia realizado después del choque dio negativo. El fiscal solicitó además las cámaras de seguridad que registraron el hecho para avanzar con la investigación.