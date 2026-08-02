El primer domingo de agosto se presenta en la provincia con condiciones de notable estabilidad atmosférica y un panorama ideal para planificar actividades al aire libre. Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada transcurrirá sin amenaza de lluvias y con un moderado incremento de la temperatura durante las horas de la tarde.

El día comenzó con ambiente fresco y cielo mayormente cubierto, marcando un registro inicial en torno a los 13°C durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, con el avance de la jornada, la nubosidad irá cediendo de manera paulatina para dar paso a lapsos parcialmente nublados, permitiendo que el termómetro escale hasta alcanzar una máxima estimada en los 22°C.

El viento del sector sur se mantendrá como el factor meteorológico constante a lo largo de todo el día. Durante el tramo matutino soplará a velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que en la tarde registrará su pico de intensidad, alcanzando ráfagas que oscilarán entre los 23 y los 31 km/h. Hacia la noche, las condiciones volverán a amainar, con marcas e intensidad del viento en paulatino descenso hasta fijar la temperatura en 17°C.

Con un 0% de probabilidad de precipitaciones confirmado para todo el territorio sanjuanino, el escenario meteorológico dejará un domingo agradable en términos generales. No obstante, las autoridades recomiendan salir con abrigo liviano para prevenir el cambio de temperatura previsto tanto para la mañana como para el cierre del día.