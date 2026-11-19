Eduardo Domínguez reveló cuál será la estrategia de Atlético Mineiro para enfrentar a Boca en la final de la Copa Sudamericana. El entrenador argentino aseguró que confía en sus futbolistas y adelantó que buscarán disputar cada pelota para quedarse con el título continental.

“Esperamos ganar, simplemente eso. También sabemos que el rival es difícil, es uno de los más grandes de Argentina y del continente. Pero tengo confianza en mi equipo, en mis jugadores”, expresó el técnico en declaraciones difundidas por la Conmebol.

La estrategia para enfrentar al Xeneize

Domínguez explicó que su intención es plantear un partido intenso, en el que Atlético Mineiro pueda competir en cada sector de la cancha. “Llegamos muy bien. Estamos enfocados en hacer un partido como el que ellos están acostumbrados a hacer, disputando todas las pelotas”, sostuvo.

El entrenador reconoció la jerarquía de Boca, pero dejó en claro que confía en la capacidad de su plantel para afrontar la definición. La final representa una oportunidad importante para el conjunto brasileño, que buscará quedarse con una nueva consagración internacional.

El presente de Atlético Mineiro

El equipo de Belo Horizonte llega a la definición con una racha complicada en sus últimas presentaciones. Entre la Copa Sudamericana, el Brasileirao y la Copa de Brasil, acumuló dos empates y cinco derrotas en sus siete encuentros más recientes.

Además, los futbolistas fueron increpados por hinchas del club luego de un entrenamiento, en medio del malestar por los resultados y las finales perdidas. La presión aumenta ante la posibilidad de disputar otra definición internacional.

Una revancha para el equipo brasileño

Atlético Mineiro también buscará dejar atrás el recuerdo de la final de la edición anterior de la Copa Sudamericana. En aquella oportunidad, perdió por penales ante Lanús en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Ahora tendrá enfrente a Boca en Barranquilla, en un partido que puede cambiar el presente del conjunto brasileño. La final se disputará este sábado 21 de noviembre y Domínguez ya anticipó que su equipo buscará competir intensamente para quedarse con el trofeo.