Los nervios del comienzo quedaron atrás cuando llegó el momento de jugarse todo. El Colegio Don Bosco, de Capital, protagonizó una gran remontada frente al Colegio San Vicente de Paul, de Rawson, y consiguió su clasificación a la cuarta ronda de repechaje de UPD Unidos por el Desafío, la competencia de GRUPO HUARPE que pone en juego un viaje a Bariloche para los egresados 2027.

El equipo azul, integrado por Agustín Peruzzi e Ignacio Carbajal, llegó al programa con cierta ansiedad. Los estudiantes contaron que estuvieron repasando los contenidos para prepararse y que aprovechan los fines de semana para distenderse. También se hicieron un momento para saludar a sus compañeros, familiares y amigos, sin olvidarse de una de las madres que los alentaba desde afuera del estudio.

Agustín Peruzzi e Ignacio Carbajal contra Kalil Sánchez y Mariana Velezquez. FOTO HUARPE.

Del otro lado estuvo el equipo naranja del Colegio San Vicente de Paul, representado por Mariana Velázquez y Kalil Sánchez. Este último llamó la atención con una remera de Los Beatles, una banda que, según contó, escucha desde chico y que hasta le cambió la vida. Fanático de la música, toca el piano y la guitarra, asiste a la Escuela de Música y se considera uno de los primeros seguidores del grupo británico en su familia. Mariana, en tanto, tuvo su primera participación en el programa, luego de reemplazar a una compañera, y contó que sus gustos musicales son mucho más variados.

Un partido que cambió en el último bloque

La competencia comenzó con las preguntas de la ruleta. San Vicente de Paul tomó la delantera al responder correctamente en Arte, Lengua y Deporte, mientras que Don Bosco acertó en Matemática. El primer marcador quedó 3 a 1 para los de Rawson.

En el segundo bloque, ambos equipos sumaron puntos en Verdadero o Falso: tres para cada uno. Luego, en Unir Conceptos, Don Bosco consiguió otros tres puntos en Historia y San Vicente de Paul sumó dos en Geografía. Así, el equipo naranja conservó la ventaja por 8 a 7.

Pero todavía quedaba lo más emocionante. En el Tuti Frutti, ambos cursos demostraron su rapidez y creatividad: consiguieron ocho puntos cada uno, con las letras L y B, respectivamente.

La definición llegó con la lluvia de preguntas. Allí, Don Bosco encontró su mejor momento y consiguió 16 puntos, mientras que San Vicente de Paul sumó nueve. Esa diferencia cambió por completo el resultado y selló la victoria del equipo azul por 31 a 25.

Con una remontada que se construyó pregunta a pregunta, el Colegio Don Bosco consiguió el pase a la cuarta ronda de repechaje y mantiene vivo el sueño de viajar a Bariloche junto a sus compañeros de promoción 2027.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.