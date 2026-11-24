La alegría, los nervios y las ganas de seguir en competencia se hicieron sentir en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que enfrenta a estudiantes de quinto año de toda la provincia. En esta oportunidad, el Colegio Don Bosco 5° C, de Capital, se impuso ante la Escuela de Nivel Secundario Los Berros 5° 1ra, de Sarmiento, y consiguió el pase a los octavos de final.

El equipo azul, integrado por Agustín Peruzzi e Ignacio Carbajal, llegó con entusiasmo y un objetivo claro: ganar. Desde el comienzo, contaron con el respaldo de sus compañeros, que acompañaron cada respuesta y los alentaron durante toda la competencia. Ese apoyo se convirtió en un impulso extra para avanzar en los distintos desafíos y mantener la ventaja en el marcador.

Agustín Peruzzi e Ignacio Carbajal contra Brunela Frías y Diana Morales. FOTO HUARPE.

Del otro lado, Brunela Frías y Diana Morales, representantes del equipo naranja de Los Berros, enfrentaron el desafío entre nervios y expectativa. Las amigas, que se conocen desde la primaria, protagonizaron una coincidencia que no pasó desapercibida: llegaron con looks parecidos sin haberlo planeado. Entre risas, contaron cómo vivían la experiencia y las ganas que tenían de representar a su escuela.

Una ventaja azul que se consolidó en cada juego

La competencia comenzó con las preguntas de ruleta. Don Bosco respondió correctamente en geografía, ciencia y arte, mientras que Los Berros acertó en matemática y lengua, pero falló en historia. El primer bloque cerró con una ventaja de 4 a 2 para el equipo azul.

En el segundo tramo, el verdadero y falso sobre deportes repartió tres puntos para cada equipo. Luego, en unir conceptos, Don Bosco eligió historia y sumó un punto, mientras que Los Berros apostó por geografía sin conseguir respuestas correctas. El marcador quedó 8 a 5.

El tutti frutti volvió a marcar diferencias. Con la letra E, el equipo azul consiguió nueve puntos, mientras que el naranja sumó seis con la letra L. En la lluvia de preguntas, Don Bosco amplió su ventaja con 18 puntos frente a los seis de Los Berros.

El resultado final fue 35 a 17, una diferencia que confirmó el dominio del equipo de Capital durante la jornada.

Con el triunfo, Don Bosco 5° C se metió en los octavos de final y continúa en carrera por el premio mayor: el viaje de egresados a Bariloche con Travel Rock. La competencia sigue avanzando y cada partido se vuelve decisivo para los cursos que sueñan con quedarse con el desafío.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.