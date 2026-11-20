Don Eduardo Market inauguró su séptima sucursal en San Juan y eligió un punto estratégico de Capital para continuar con su expansión. El nuevo supermercado está ubicado sobre avenida Libertador, pasando Urquiza, y busca acercar su propuesta comercial a los vecinos de una de las zonas de mayor circulación de la ciudad.

El nuevo supermercado cuenta con sectores de carnicería, rosticería, fiambrería y verdulería.

La apertura se realizó el jueves 19 de noviembre y representa una nueva apuesta para la empresa, que amplía su presencia en la provincia en un contexto económico complejo. Durante la inauguración, Cristian Pallito, empresario y propietario del local, expresó su satisfacción por concretar el proyecto y destacó especialmente el trabajo del equipo que hizo posible la puesta en marcha del local.

"Es una noche realmente soñada, una séptima sucursal que logramos abrir en la avenida principal de San Juan. Es una apuesta importante", manifestó Pallito. Cristian Pallito, empresario y propietario del local.

Qué ofrece el nuevo Don Eduardo Market

El establecimiento contará con distintos sectores para resolver las compras cotidianas en un mismo lugar. La propuesta incluye carnicería, rosticería, fiambrería y verdulería, además de productos de supermercado, con el objetivo de combinar variedad, calidad y precios competitivos.

Sin embargo, el empresario remarcó que uno de los principales diferenciales estará puesto en la atención al público y la experiencia de compra. "Desde que tenemos la concepción de Don Eduardo Market siempre dijimos que tiene que ser una linda experiencia venir a comprar al supermercado", explicó el dueño.

El supermercado cuenta con sector de carnicería.

En ese sentido, señaló que la intención es ofrecer un supermercado de cercanía, con buena atención y una propuesta pensada para los vecinos del sector.

Horarios y puestos de trabajo

En esta primera etapa, la nueva sucursal contará con un equipo de 12 trabajadores. La cantidad de empleados podría aumentar de acuerdo con el movimiento comercial y la respuesta de los clientes.

El establecimiento abrió sus puertas con un equipo inicial de 12 trabajadores y atención durante toda la semana.

El horario de atención será de lunes a jueves y domingos de 9 a 22:30, mientras que los viernes y sábados el supermercado extenderá su jornada hasta las 23.

El propietario también hizo referencia al desafío de invertir y generar empleo en el escenario económico actual. Al respecto, destacó la importancia de construir vínculos con proveedores, clientes y otros emprendedores. "Yo no le llamo proveedor, lo que trato es de armar alianzas. Entre todos nos tenemos que ir ayudando para, en una situación de recesión, poder ayudarnos", sostuvo.

La zona de fiambrería del local.

Con esta nueva apertura, Don Eduardo Market suma un punto de venta sobre avenida Libertador y apuesta a fortalecer su presencia comercial en San Juan.