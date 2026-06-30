Los fanáticos del rock nacional ya tienen una cita marcada en el calendario. Don Osvaldo volverá a presentarse en San Juan el próximo miércoles 26 de agosto, en un recital que promete reunir a cientos de seguidores de la banda liderada por "Pato" Fontanet.

Según la organización, las entradas saldrán a la venta a partir del 30 de junio, tanto de manera online en TuEntrada como en distintos puntos de venta físicos distribuidos en varias provincias. Como promoción especial, los primeros 200 compradores que adquieran su entrada a través de la venta online recibirán un DVD sin cargo, hasta agotar el stock disponible.

En San Juan, las entradas podrán adquirirse en Tío Flaco, ubicado en Avenida Rioja 87 Norte, Capital. También habrá puntos de venta habilitados en Buenos Aires, entre ellos Rivadavia Rock, Casa Fama, El Templo de Momo, Disquería RGS, Musicomio y Ossiris, en José C. Paz.

El espectáculo tendrá lugar en Sala del Sol, ubicada sobre Avenida Guillermo Rawson Sur 1302, en el departamento Capital. La apertura de puertas está prevista para las 19, mientras que el show comenzará a las 21.Quienes prefieran comprar de forma digital podrán hacerlo a través de la plataforma TuEntrada, donde también estará disponible toda la información sobre el evento.

Con un repertorio que recorre los grandes clásicos de su carrera y las canciones más recientes, Don Osvaldo volverá a reencontrarse con el público sanjuanino en una de las presentaciones de rock más esperadas del año.