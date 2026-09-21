“Doña Disparate y Bambuco” llega a San Juan con una propuesta para toda la familia

La cartelera teatral de San Juan sumará este fin de semana una propuesta destinada al público infantil y familiar. Se trata de “Doña Disparate y Bambuco”, una obra inspirada en la creación de la reconocida escritora y compositora argentina María Elena Walsh.

La función será el domingo 27 de septiembre a las 18, en el Espacio Teatral TeS - Títeres en Serio, como parte de una propuesta pensada para que niños y adultos puedan compartir una experiencia teatral.

Canciones, humor y fantasía

La obra propone un recorrido por un universo marcado por las canciones, el humor, los juegos y la fantasía característicos del imaginario de María Elena Walsh. La historia busca acercar al público a un mundo disparatado y poético, con personajes y situaciones pensados especialmente para el disfrute de las familias.

La propuesta combina elementos teatrales con el espíritu lúdico de las obras de Walsh y apunta a generar un espacio de encuentro entre distintas generaciones a través de una autora que forma parte del repertorio cultural argentino.

Cuándo y dónde es la función

“Doña Disparate y Bambuco” se presentará el domingo 27 de septiembre a las 18 en el Espacio Teatral TeS - Títeres en Serio. Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse de manera online. La función está dirigida al público infantil y familiar y se suma a las alternativas teatrales previstas para este fin de semana en San Juan.