El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que aceptaría recibir a Flávio Bolsonaro en territorio norteamericano y respaldó una eventual solicitud de asilo político del dirigente brasileño, quien salió de su país luego de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

“Lo aprobaría. Yo creo que son buena gente”, respondió Trump cuando fue consultado por periodistas sobre la posibilidad de que el senador viajara a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas.

Las declaraciones se produjeron durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre, cuando el mandatario llegó a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, después de una visita oficial a Texas.

Trump afirmó que no tenía información precisa sobre el paradero de Bolsonaro, aunque señaló que había escuchado que se encontraba en Argentina. También se refirió a su relación con la familia del dirigente brasileño y sostuvo que consideraba que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, había recibido un trato injusto.

Trump cuestionó las elecciones de Brasil

Durante el contacto con la prensa, el presidente estadounidense también puso en duda el desarrollo de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta.

“La elección fue realmente extraña y creo que fue terrible. El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible”, afirmó.

Trump evitó profundizar sobre una posible intervención de su administración en la situación política brasileña y señaló que, aunque conoce a Lula y tiene una relación cercana con Jair Bolsonaro, se trata de un asunto interno de Brasil.

Sus declaraciones sumaron un nuevo capítulo a las tensiones políticas entre Washington y el gobierno brasileño, en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que involucran a integrantes de la familia Bolsonaro.

El recorrido de Bolsonaro por Argentina

Las palabras de Trump coincidieron con la confirmación oficial de que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia. La Dirección Nacional de Migraciones informó que el senador, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas Carolina y Luiza cruzaron el paso internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, Misiones, el martes 27 de octubre a las 22:50.

Según el organismo, los cuatro presentaron documentación válida y no registraron impedimentos legales para ingresar al territorio argentino.

Cuarenta minutos después, a las 23:30, abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly S.A. con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, según el plan de vuelo presentado ante las autoridades.

La confirmación migratoria permitió reconstruir parte del recorrido del dirigente, cuyo paradero había generado versiones cruzadas durante el martes. Posteriormente, medios internacionales informaron que habría continuado viaje hacia Estados Unidos, aunque el plan de vuelo registrado en Argentina consignaba como destino inicial la ciudad ecuatoriana.

La controversia judicial en Brasil

La salida de Bolsonaro se produjo después de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Según las informaciones difundidas, el plazo para cumplir la medida venció y la Policía Federal brasileña habría cancelado sus documentos de viaje.

El senador había asegurado previamente que no tenía intención de abandonar Brasil y que se defendería de las acusaciones. Las investigaciones están vinculadas, entre otros puntos, con presuntos movimientos financieros irregulares relacionados con el abogado Willer Tomaz y el sector de las apuestas.

Bolsonaro niega haber cometido irregularidades. Mientras tanto, su salida abrió un nuevo frente de disputa política y judicial, con repercusiones en Brasil, Argentina y Estados Unidos.