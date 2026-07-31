El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a utilizar la crisis migratoria registrada en Ceuta, España, como argumento para cuestionar las políticas de inmigración y lanzar una advertencia de cara a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses.

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario aseguró que una situación similar podría repetirse en Estados Unidos si los demócratas vuelven a gobernar en 2028.

“Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”, afirmó Trump, quien agregó: “Si los demócratas llegan al poder, no vivirán una vida muy buena”.

El jefe de Estado volvió a defender el cierre de la frontera sur estadounidense y destacó como uno de los principales logros de su administración la reducción de los ingresos irregulares al país.

Según Trump, las imágenes de caravanas migrantes y cruces masivos en la frontera fueron uno de los factores que impulsaron su regreso a la Casa Blanca, al instalar la inmigración como uno de los ejes centrales de su campaña política.

La crisis migratoria que sacudió a Ceuta

La comparación del mandatario estadounidense se produjo luego de la grave emergencia registrada en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos en uno de los episodios migratorios más importantes de los últimos años.

Según autoridades locales, cerca de 60.000 personas habrían cruzado hacia el territorio español, mientras que el Gobierno central estimó el número en alrededor de 50.000.

Los ingresos se produjeron tanto por vía marítima como terrestre, especialmente en la zona del Tarajal, lo que generó un desborde de los dispositivos de seguridad y llevó a España a reforzar el operativo con efectivos militares.

Durante los cruces, al menos 41 personas murieron ahogadas, mientras continuaban los trabajos de asistencia y control fronterizo.

Tensión entre Trump y el gobierno español

La referencia a Ceuta también se da en medio de una relación tensa entre Trump y el gobierno del presidente español Pedro Sánchez.

Washington cuestionó la postura española dentro de la OTAN, luego de que Sánchez rechazara elevar el gasto militar al 5% del Producto Bruto Interno y criticara algunas decisiones internacionales impulsadas por Estados Unidos e Israel.

Desde la Casa Blanca atribuyeron la crisis migratoria a lo que calificaron como “políticas globalistas de extrema izquierda” del gobierno español.