Donald Trump aseguró que merece el Nobel de la Paz por sus acuerdos

Donald Trump volvió a reclamar el Premio Nobel de la Paz y afirmó que debería recibir el galardón que será anunciado este jueves. El presidente de Estados Unidos sostuvo que resolvió ocho conflictos y que evitó una posible “destrucción total del mundo” al impedir que Irán obtuviera un arma nuclear.

“Este año debería ganarlo”, sostuvo Trump en un video difundido por Al Jazeera, donde también cuestionó al Comité Nobel por sus decisiones. El mandatario figura entre los 287 candidatos nominados para recibir el reconocimiento.

Trump aseguró que sería un “gran descrédito” para el comité con sede en Oslo que no le otorgaran el premio. Además, afirmó que ese organismo tiene “fama de no dárselo a gente” como él.

Una disputa que viene desde 2025

No es la primera vez que Trump reclama públicamente el Nobel de la Paz. El año pasado también manifestó su deseo de recibirlo, aunque finalmente el premio fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

Tras aquella decisión, Trump volvió en distintas oportunidades sobre el tema y cuestionó que otros dirigentes hubieran recibido el reconocimiento por acciones que, según su interpretación, tuvieron menor impacto que las realizadas durante su gestión.

El presidente estadounidense incluso cuestionó al Gobierno de Noruega por la decisión. El primer ministro Jonas Gahr Støre respondió que el Premio Nobel de la Paz es otorgado por un comité independiente y no por el Gobierno noruego.

Trump, sin embargo, insistió posteriormente en que Noruega tenía influencia sobre el proceso.

Trump compara su legado con Obama

La búsqueda del Nobel también aparece vinculada con la manera en que Trump evalúa su propio legado presidencial. En reiteradas ocasiones comparó sus acciones con las de Barack Obama, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009.

Trump cuestionó que Obama hubiera sido distinguido poco después de asumir la presidencia y sostuvo que su propia administración había realizado mayores esfuerzos para alcanzar acuerdos y evitar conflictos.

El Comité Nobel había reconocido a Obama por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos, además de su postura a favor de un mundo sin armas nucleares.

El conflicto con Irán vuelve al centro de la escena

En paralelo con su reclamo por el Nobel, Trump afirmó que no ordenará nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

El mandatario también dejó abierta la posibilidad de retomar las operaciones militares y aseguró que su equipo mantiene conversaciones con la República Islámica. Las negociaciones buscan avanzar mientras Estados Unidos continúa enviando recursos militares a la región.

Según funcionarios estadounidenses citados en el informe, el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar a la zona a finales de octubre.

Mientras tanto, Trump espera conocer este jueves la decisión del Comité Nobel, después de haber convertido durante años el reconocimiento internacional en uno de los símbolos centrales de su disputa por el legado presidencial.