Un colapso en el sistema de comunicaciones aéreas obligó a suspender durante más de cuatro horas todos los despegues en Estados Unidos, provocando una crisis operativa de escala nacional con más de 6.600 vuelos cancelados y miles de pasajeros varados en los principales aeropuertos del país.

El Gobierno de Donald Trump atribuyó el incidente registrado este viernes a la obsolescencia de la infraestructura tecnológica de la Administración Federal de Aviación (FAA) y salió a reclamar al Congreso una partida de 30.100 millones de dólares para modernizar la red. Aunque las autoridades aclararon que por el momento no hay indicios de un ataque informático, evitaron descartarlo de manera definitiva mientras avanza la investigación.

El impacto en cifras y la situación en los aeropuertos

Según los registros de la plataforma FlightAware, hasta las 21:30 hora del este del viernes se habían cancelado más de 6.600 servicios, y se proyectaban al menos 1.500 cancelaciones adicionales para este sábado debido al efecto dominó en las rutas.

Al momento en que la FAA ordenó detener los despegues, más de 3.500 aeronaves se encontraban en el aire. La medida afectó tanto los vuelos domésticos como las conexiones internacionales y el transporte de carga. En terminales clave como el aeropuerto JFK de Nueva York, miles de viajeros enfrentaron largas filas para reprogramar pasajes y recuperar sus equipajes.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que la suspensión se dispuso “por exceso de precaución” ante las inconsistencias en las comunicaciones y aseguró que “nunca hubo vidas en riesgo”.

Una red sobrecargada de 1980 y la hipótesis del ciberataque

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, detalló que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la FAA generó fallas en la información transmitida por los enrutadores, lo que obligó a apagar la red de manera preventiva.

Duffy señaló que se trata de una infraestructura antigua que no recibe una renovación integral desde 1980 y que no resistió el caudal de las nuevas actualizaciones tecnológicas. “Va a seguir fallando si no se sustituye”, advirtió de forma tajante el funcionario.

Respecto a la posibilidad de un sabotaje digital o una intervención de inteligencia artificial, Mullin sostuvo que no se hallaron pruebas en ese sentido, aunque matizó: “Ahora mismo no hay nada seguro. No parece que sea así”. Asimismo, descartó cualquier vínculo entre este episodio y la caída global de Microsoft Outlook ocurrida el día anterior.

El reclamo multimillonario al Congreso y el regreso gradual

Tras el incidente, la Casa Blanca formalizó un pedido de 30.100 millones de dólares al Capitolio —monto que Duffy llegó a elevar hasta los 50.000 millones durante su exposición— desglosado en:

US$ 18.000 millones para infraestructura aeroportuaria (incluidos US$ 10.000 millones destinados a terminales).

US$ 10.100 millones para renovar los sistemas de control del tráfico aéreo.

US$ 2.000 millones para la modernización de torres de control.

Si bien el Congreso ya había aprobado en julio de 2025 una partida inicial de 12.500 millones de dólares, un informe de septiembre de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) había advertido que la FAA aún carecía de un calendario integrado y una estimación completa de costos para ejecutar las obras.

Aunque la FAA levantó la restricción de despegues a las 20:15 hora local del viernes, las aerolíneas —entre ellas Delta— advirtieron que la normalización será paulatina durante todo el fin de semana debido al desfasaje de aeronaves y tripulaciones.