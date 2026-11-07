El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 6 de noviembre un importante cambio en su equipo de gobierno tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas. El mandatario desplazó a Susie Wiles de la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca y designó en su reemplazo a Stephen Miller, uno de sus colaboradores más cercanos y principal impulsor de las políticas migratorias restrictivas de su administración.

La decisión se conoció apenas tres días después de los comicios de medio término, en los que los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado frente al Partido Demócrata. El resultado modificó el escenario político estadounidense y dejó al mandatario ante un Congreso controlado por la oposición durante los últimos dos años de su mandato.

Trump confirmó la designación mediante una publicación en su red social Truth Social, donde destacó la trayectoria de Miller y lo describió como uno de sus asesores de mayor confianza. El funcionario asumirá formalmente su nueva responsabilidad el lunes 9 de noviembre.

Quién es Stephen Miller, el nuevo jefe de Gabinete de Donald Trump

Stephen Miller, de 41 años, es una de las figuras más influyentes del entorno presidencial y uno de los principales responsables del endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Hasta ahora se desempeñaba como jefe de Gabinete adjunto y asesor de Seguridad Nacional.

Su relación política con Trump comenzó durante la campaña presidencial de 2016 y se consolidó a lo largo de sus dos administraciones. Desde esos cargos, Miller promovió medidas destinadas a restringir el ingreso de inmigrantes y ampliar los operativos de deportación de personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización migratoria.

Durante el segundo mandato de Trump, el asesor tuvo una participación central en el diseño y la ejecución del programa de deportaciones masivas. Sus posiciones generaron cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores opositores.

El ascenso de Miller a la jefatura de Gabinete representa una señal de continuidad de esa orientación política, incluso después del resultado adverso que obtuvo el oficialismo en las elecciones legislativas.

Susie Wiles dejó su cargo tras la derrota republicana

Susie Wiles, de 69 años, se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca cuando Trump inició su segundo mandato presidencial, en enero de 2025.

La dirigente había desempeñado un papel fundamental en la campaña electoral de 2024, que permitió el regreso del republicano a la Presidencia. Desde entonces, estuvo a cargo de la coordinación del equipo presidencial y del funcionamiento interno de la administración.

Aunque dejará su puesto en la Casa Blanca, Wiles continuará vinculada al mandatario y pasará a desempeñar funciones dentro de su estructura política.

Tras el anuncio, agradeció públicamente la oportunidad de haber integrado el gobierno y destacó las medidas impulsadas durante su gestión, especialmente en materia de seguridad fronteriza, reducción de impuestos y política económica.

El desplazamiento de Wiles constituye el primer cambio de alto nivel en la administración estadounidense después de las elecciones del 3 de noviembre.

Trump enfrenta un nuevo escenario político tras perder el Congreso

La derrota electoral del Partido Republicano dejó a Trump ante un escenario diferente al que enfrentó durante los primeros dos años de su segundo mandato.

Con ambas cámaras del Congreso bajo control demócrata, la administración deberá afrontar mayores dificultades para avanzar con iniciativas legislativas y podría enfrentar nuevas investigaciones parlamentarias sobre distintas decisiones del Ejecutivo.

En este contexto, la llegada de Stephen Miller a la jefatura de Gabinete adquiere especial relevancia por su influencia en la política interna y por su postura favorable al fortalecimiento de las atribuciones presidenciales.

Lejos de elegir a un dirigente identificado con posiciones más moderadas, Trump decidió promover a uno de los principales impulsores de su agenda migratoria.

El nuevo jefe de Gabinete tendrá la responsabilidad de coordinar el trabajo de la Casa Blanca en una etapa marcada por la confrontación política y el desafío de sostener las prioridades del Gobierno frente a un Congreso opositor.