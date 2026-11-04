Al pie de los cerros sanjuaninos, entre el verde y los tonos tierra de Sierras Azules, hay un lugar donde el almuerzo puede convertirse en un plan para toda la tarde. En 9 de Julio y Matías Sánchez, Zonda, El Alba Casa de Campo ofrece espacios amplios al aire libre y un entorno para compartir un momento con excelente comida.

El restaurante nació como emprendimiento familiar en 2024 y es atendido por sus dueños. Se puede llegar en pareja, con amigos, con chicos e incluso con mascotas, comer sin apuros y quedarse a disfrutar del paisaje, tomar unos mates o aprovechar los juegos infantiles.

Una carta que cambia con las estaciones

La cocina es el corazón de El Alba. Su carta es estacional: no se mantiene idéntica durante todo el año, sino que se renueva según la época y los ingredientes disponibles, para aprovechar productos de temporada y ofrecer preparaciones diferentes en cada visita.

La propuesta combina carnes, pastas de elaboración propia, opciones vegetarianas y veganas, achuras y platos preparados con pesca fresca del día. El hilo conductor es reinterpretar recetas conocidas con técnicas, salsas y guarniciones propias.

Los productos sanjuaninos ocupan un lugar importante en esa búsqueda. Se combinan con ingredientes de otras regiones y detalles como sales saborizadas, entre ellas la de Malbec, y aceites aromatizados.

Para consultar todo los detalles dirigete a la carta del restaunrant: https://menu.fu.do/elalbaresto/tragos-clasicos

El fuego también forma parte de la receta

Uno de sus sellos es el trabajo con los fuegos: brasas, disco, llama, humo y horno de barro intervienen en distintas elaboraciones. No se trata solo de cocinar, sino de aprovechar los sabores que deja cada técnica, desde un vegetal asado hasta una pasta con hongos ahumados.

Entre los platos que mejor representan esta propuesta aparece la lasaña vegetariana, hecha con masa casera y verduras preparadas de diferentes maneras: algunas asadas, otras ahumadas. Luego se termina en el horno de barro, donde se gratina con salsa bechamel.

Otra especialidad es la milanesa con ragú de hongos. Primero se cocina el ragú al disco y después se coloca sobre la milanesa, que vuelve al horno de barro con queso hasta gratinarse. También destacan los sorrentinos caseros de hongos portobello ahumados, una alternativa que lleva el sabor del humo al mundo de las pastas.

Las porciones son otro de sus rasgos distintivos: abundantes, coloridas y acompañadas por guarniciones que completan el plato. Un ojo de bife, por ejemplo, puede llegar a la mesa con choclo y brócoli asados, además de emulsiones y salsas pensadas para realzar cada bocado. La idea es comer bien y en cantidad, sin quedarse con hambre.

De las meriendas a los tragos al aire libre

El Alba no se limita al almuerzo o la cena. También cuenta con propuestas de desayunos de campo y meriendas, con opciones como semitas con chicharrón hechas en horno de barro, ideales para acompañar con café o té de hebras. En temporada de días largos se suma el tapeo, pensado para probar distintos platos durante la tarde.

Para quienes prefieren extender la sobremesa, hay una carta de vinos y tragos que incluye clásicos y cócteles de autor. La amplitud del predio permite pasar horas al aire libre, conversar, recorrer el entorno y seguir compartiendo sin la presión de tener que desocupar la mesa apenas termina la comida.

El salón y sus jardines también reciben celebraciones familiares, casamientos y eventos empresariales. El equipo puede ocuparse de la comida, las bebidas, el mobiliario, la vajilla, la mesa dulce, el sonido, la iluminación y la decoración.

Si querés comer rico y disfrutar de un almuerzo o una cena especial, acercate a El Alba Casa de Campo, en 9 de Julio y Matías Sánchez, Sierras Azules, Zonda. El horario de atención informado es de 13 a 1; para reservar o consultar por desayunos y meriendas, comunicate al +54 264 525-5714, por Instagram @elalba.casadecampo o al correo .

Dato

Este espacio es fruto del acuerdo entre GRUPO HUARPE y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, para promover la gastronomía, la cultura y el desarrollo de la provincia.