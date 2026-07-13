La Dirección de Políticas para la Equidad dio a conocer el cronograma de los cursos gratuitos de manipulación de alimentos que se desarrollarán durante todo el mes de julio en distintos puntos de la provincia. La capacitación está destinada a todas las personas interesadas en obtener el carnet habilitante para trabajar en actividades vinculadas a la gastronomía.

Los cursos son presenciales y constan de dos jornadas obligatorias de asistencia, con una carga total de ocho horas cátedra. Al finalizar la capacitación, los participantes deberán aprobar un examen virtual para acceder a la certificación oficial.

El carnet de manipulador de alimentos tiene una validez de tres años y es otorgado por el Ministerio de Salud de la Nación. Este documento habilita el desempeño laboral en distintos ámbitos del sector gastronómico, desde la elaboración y manipulación de alimentos hasta otras tareas relacionadas con la actividad.

La inscripción es gratuita y se habilita en los días previos a cada curso a través de las redes sociales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. No obstante, desde la organización informaron que también habrá cupos disponibles para quienes no hayan podido completar la inscripción anticipada.

El cronograma previsto para julio es el siguiente:

15 y 16 de julio: Centro de Jubilados de 9 de Julio, ubicado en Tomás Bates s/n. La actividad comenzará a las 8:30.

21 y 22 de julio: Escuela Técnica de Capacitación Laboral Miguel Antonio León, en la localidad de San Isidro, departamento San Martín. El inicio será a las 9:00.

23 y 24 de julio: Servicio Penitenciario Provincial.

27 y 28 de julio: Valle Fértil.

30 y 31 de julio: Unión Vecinal de Bermejo, en el departamento Caucete.

Durante las jornadas, los asistentes recibirán formación sobre buenas prácticas de manipulación, conservación de alimentos, normas de higiene, prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, seguridad alimentaria y procedimientos adecuados para la elaboración y almacenamiento de productos.

Desde la Dirección de Políticas para la Equidad destacaron que esta capacitación constituye una herramienta para mejorar las oportunidades laborales de quienes buscan incorporarse al sector gastronómico, ya que el carnet de manipulador de alimentos es un requisito exigido en numerosos establecimientos y emprendimientos vinculados a la producción, elaboración y comercialización de alimentos.