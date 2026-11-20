Quienes lleguen este fin de semana a la Fiesta del Sol encontrarán los dos primeros puntos de wifi gratis en el ingreso al predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito. Estarán identificados con carteles. Los otros 13 estarán repartidos en el interior de la feria y funcionarán durante las tres jornadas, del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.

San Juan Innova estará a cargo del servicio. Para quienes viajen en grupo o lleguen por separado, el ingreso será el primer lugar donde podrán conectarse para avisar que llegaron, compartir su ubicación o acordar un punto de encuentro antes de seguir hacia los escenarios.

Hasta dónde llegará la señal

La ubicación de los puntos importa porque la cobertura cambia a medida que el público se mueve por el predio. Un visitante podrá consultar los horarios desde uno de los sectores con wifi y perder la conexión al caminar hacia otro escenario. Para volver a usar la red de la feria, deberá acercarse a otro punto habilitado.

Patricio Gutiérrez, presidente de San Juan Innova, explicó que el alcance del wifi depende de la cercanía con los equipos. La señal de telefonía móvil depende de la compañía de cada usuario. Por eso, incluso si el celular se queda sin datos móviles, será posible conectarlo a internet en los sectores con wifi.

Qué significan los 86 puntos del Velódromo

Antes de que se conociera la distribución de los 15 puntos para el público de la feria, San Juan Innova había detallado la instalación prevista dentro del Velódromo Vicente Chancay. Allí el proyecto contempla 86 puntos de acceso entre las tribunas y el escenario donde se presentará el espectáculo central.

Gutiérrez también identificó sectores que necesitan conexión para trabajar durante las tres noches. Entre ellos mencionó las carpas de artesanos, los puestos de comida y el espacio destinado a las transmisiones en vivo. Para el visitante, el dato práctico es que estar cerca del Velódromo no garantiza que el teléfono conserve la señal durante todo el recorrido.

Qué conviene guardar en el celular antes de recorrer la feria

La grilla de espectáculos es una de las consultas que conviene resolver al llegar. Los recitales de cierre serán en el estadio, mientras que el espectáculo «Parque Triásico: Aventura y descubrimiento» comenzará a las 21 en el Velódromo las tres noches. Una captura de los horarios permitirá consultarlos también en el trayecto entre ambos espacios.

Quienes usen los colectivos gratuitos también podrán guardar el punto de regreso antes de salir del área con señal. La Red Tulum dispuso servicios desde 23 puntos de la provincia. Para la vuelta, los colectivos comenzarán a salir a las 19 y circularán hasta que se retire el último pasajero.

Para comprar comida o bebida, en cambio, lo que habrá que tener a mano es una tarjeta recargable. Las barras y los food trucks cobrarán con ese sistema durante la fiesta: cada compra se descontará del saldo que el visitante haya cargado en la tarjeta.