Con el paso del tiempo, WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio consume en el celular. Fotos enviadas en grupos, videos de alta calidad, audios, documentos, GIF y stickers se acumulan durante meses y pueden ocupar varios gigabytes sin que el usuario lo note.

Ante este problema, muchas personas buscan una supuesta “papelera” donde eliminar todo el contenido innecesario. Sin embargo, la aplicación no cuenta con una carpeta de reciclaje tradicional. La alternativa oficial es el administrador de almacenamiento, una función que permite identificar qué archivos pesan más y eliminarlos de manera selectiva.

Cómo encontrar la herramienta de limpieza de WhatsApp

Para acceder al administrador de almacenamiento en Android, hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp. Presionar el menú de los tres puntos ubicado en la parte superior. Entrar en “Ajustes”. Seleccionar “Almacenamiento y datos”. Ingresar en “Administrar almacenamiento”.

En iPhone, el recorrido es similar:

Abrir WhatsApp. Entrar en “Configuración”. Seleccionar “Almacenamiento y datos”. Pulsar en “Administrar almacenamiento”.

Una vez dentro, la aplicación muestra una barra con el espacio utilizado y organiza los chats según la cantidad de memoria que ocupan.

Además, puede mostrar accesos directos a archivos grandes o elementos que fueron reenviados muchas veces, dos categorías que suelen acumular gran cantidad de información innecesaria.

Cómo borrar los archivos que más espacio ocupan

Desde el administrador, el usuario puede ingresar a una conversación específica o revisar categorías generales de archivos.

WhatsApp permite visualizar previamente:

Fotografías.

Videos.

Audios.

Documentos.

Otros archivos multimedia.

Luego, solo hay que seleccionar los elementos que se desean eliminar y presionar el ícono de la papelera.

La limpieza puede realizarse de forma individual o mediante una selección múltiple para borrar varios archivos al mismo tiempo.

Los videos suelen ser los principales responsables del consumo de almacenamiento, especialmente aquellos enviados en alta resolución o compartidos en numerosos grupos. También pueden ocupar mucho espacio los documentos pesados, las notas de voz acumuladas y las imágenes guardadas durante años.

Qué ocurre con los archivos eliminados

A diferencia de otros servicios, WhatsApp no tiene una papelera propia donde se guarden temporalmente los archivos borrados.

Una vez eliminado un elemento desde el administrador, deja de estar disponible dentro de la aplicación. Sin embargo, si la imagen o video también estaba almacenado en la galería del teléfono o en la aplicación Fotos, podría permanecer allí o pasar a la carpeta de eliminados recientemente del dispositivo.

Antes de realizar una limpieza masiva, los especialistas recomiendan revisar bien el contenido y guardar por separado aquellas fotos familiares, documentos laborales o archivos importantes que podrían necesitarse en el futuro.

En dispositivos Android también existe la posibilidad de utilizar herramientas como administradores de archivos para localizar contenido multimedia de WhatsApp y gestionarlo desde allí.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenarse

Además de eliminar archivos acumulados, es importante modificar la configuración de descargas automáticas.

Para hacerlo, hay que ingresar nuevamente en:

Ajustes → Almacenamiento y datos → Descarga automática de archivos

Desde allí se puede decidir qué contenido se descargará automáticamente cuando el teléfono use:

Datos móviles.

WiFi.

Itinerancia.

Una de las medidas más efectivas es desactivar la descarga automática de videos en grupos muy activos, ya que suelen generar una acumulación constante de archivos.

En iPhone también se puede impedir que las imágenes recibidas se guarden automáticamente en la aplicación Fotos. En Android, es posible limitar la aparición de archivos multimedia en la galería.

La importancia de revisar las copias de seguridad

Antes de borrar grandes cantidades de información, también es recomendable revisar las copias de seguridad.

Eliminar un archivo del celular no siempre significa que desaparezca de un respaldo anterior guardado en Google Drive o iCloud. Del mismo modo, borrar contenido sin una copia actualizada puede impedir recuperarlo posteriormente.

Por eso, antes de eliminar conversaciones completas o archivos importantes, conviene comprobar cuándo fue realizada la última copia de seguridad.

Con una revisión periódica del administrador de almacenamiento y una configuración más selectiva de las descargas automáticas, es posible recuperar espacio en el celular sin perder mensajes ni archivos importantes.