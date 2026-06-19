El programa Garrafa Hogar continuará la próxima semana su recorrido por distintos departamentos de San Juan con el objetivo de garantizar el acceso a gas envasado a precios accesibles. El operativo incluirá puntos de venta en Valle Fértil, Angaco, Sarmiento, San Martín, Jáchal y Capital, además de una participación especial en el programa San Juan Cerca en Zonda.

La iniciativa permite adquirir garrafas de 10 kilogramos a $20.000 y de 15 kilogramos a $30.000, valores considerablemente más bajos que los del mercado. El objetivo es aliviar el gasto de los hogares y asegurar el abastecimiento en zonas donde no llega el gas de red.

El cronograma comenzará el lunes 22 en Valle Fértil, con operativos en Usno, Villa San Agustín, Astica y Chucuma en distintos horarios a lo largo de la jornada. El martes 23 continuará en Angaco, con puntos de distribución en la Plazoleta Dolores Gallardo y en la Unión Vecinal Las Tapias.

El miércoles 24 será el turno de Sarmiento, con presencia en Los Berros y Pedernal. Ese mismo día, el programa también formará parte del operativo San Juan Cerca en la Escuela Rafael Obligado, en el departamento Zonda, donde atenderá de 7 a 14 horas.

El jueves 25, Garrafa Hogar llegará a San Martín con tres puntos: el Club Sportivo San Isidro, una plaza entre barrios Filiberto Jofré II y Dos Acequias, y el Centro de Jubilados San Luis Gonzaga.

Finalmente, el viernes 26 se desarrollarán operativos en simultáneo en dos departamentos. En Jáchal habrá seis puntos de distribución, incluyendo Niquivil, Huaco, El Rincón y San José, mientras que en Capital la venta se concentrará en la plaza Manuela López de Villa Carolina, de 9 a 12:30.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor destacaron que el programa continúa ampliando su alcance territorial, consolidándose como una herramienta clave para acompañar a las familias sanjuaninas frente al incremento de costos energéticos.