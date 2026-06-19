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Dónde estará realizando entregas Garrafa Hogar la próxima semana
POR REDACCIÓN
El programa Garrafa Hogar continuará la próxima semana su recorrido por distintos departamentos de San Juan con el objetivo de garantizar el acceso a gas envasado a precios accesibles. El operativo incluirá puntos de venta en Valle Fértil, Angaco, Sarmiento, San Martín, Jáchal y Capital, además de una participación especial en el programa San Juan Cerca en Zonda.
La iniciativa permite adquirir garrafas de 10 kilogramos a $20.000 y de 15 kilogramos a $30.000, valores considerablemente más bajos que los del mercado. El objetivo es aliviar el gasto de los hogares y asegurar el abastecimiento en zonas donde no llega el gas de red.
El cronograma comenzará el lunes 22 en Valle Fértil, con operativos en Usno, Villa San Agustín, Astica y Chucuma en distintos horarios a lo largo de la jornada. El martes 23 continuará en Angaco, con puntos de distribución en la Plazoleta Dolores Gallardo y en la Unión Vecinal Las Tapias.
El miércoles 24 será el turno de Sarmiento, con presencia en Los Berros y Pedernal. Ese mismo día, el programa también formará parte del operativo San Juan Cerca en la Escuela Rafael Obligado, en el departamento Zonda, donde atenderá de 7 a 14 horas.
El jueves 25, Garrafa Hogar llegará a San Martín con tres puntos: el Club Sportivo San Isidro, una plaza entre barrios Filiberto Jofré II y Dos Acequias, y el Centro de Jubilados San Luis Gonzaga.
Finalmente, el viernes 26 se desarrollarán operativos en simultáneo en dos departamentos. En Jáchal habrá seis puntos de distribución, incluyendo Niquivil, Huaco, El Rincón y San José, mientras que en Capital la venta se concentrará en la plaza Manuela López de Villa Carolina, de 9 a 12:30.
Desde la Dirección de Defensa al Consumidor destacaron que el programa continúa ampliando su alcance territorial, consolidándose como una herramienta clave para acompañar a las familias sanjuaninas frente al incremento de costos energéticos.