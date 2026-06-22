La regularización dominial se convirtió en una de las principales acciones impulsadas por el Gobierno de San Juan para que miles de familias puedan acceder finalmente a la escritura de sus viviendas. El proceso, que se desarrolla a través de distintos organismos provinciales, busca resolver situaciones que en muchos casos llevan años pendientes y otorgar seguridad jurídica a los propietarios. Actualmente, el objetivo oficial es avanzar sobre unas 12.000 escrituras que todavía esperan ser concretadas.

El primer paso para quienes buscan escriturar su vivienda es identificar el origen de la propiedad. De eso dependerá qué organismo provincial debe intervenir en el proceso.

Si la vivienda fue construida o adjudicada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la gestión debe realizarse ante ese organismo. Allí se analiza la situación de cada inmueble y se inicia el procedimiento correspondiente para avanzar hacia la escritura definitiva.

En el caso de los denominados lotes hogar, la tramitación corresponde a la Uepredo, dependiente del Ministerio de Infraestructura. Desde esa área se realizan las actuaciones necesarias para completar la documentación y permitir la posterior escrituración.

Qué ocurre con las propiedades privadas

Existen también numerosos casos de viviendas ubicadas en terrenos provenientes de subdivisiones privadas que nunca llegaron a contar con la documentación dominial definitiva. Para esas situaciones interviene la Dirección de Regularización Dominial, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Este organismo trabaja sobre expedientes vinculados a propiedades que, pese a estar habitadas desde hace años, aún no poseen escritura. El objetivo es ordenar la situación legal de esos inmuebles y permitir que sus ocupantes accedan al título de propiedad.

Uno de los aspectos más importantes del programa es que los trámites son totalmente gratuitos para los beneficiarios. La Provincia dispuso que las distintas dependencias involucradas trabajen de manera coordinada para facilitar el acceso a la documentación sin que las familias deban afrontar costos adicionales.

El objetivo de llegar a miles de familias

La tarea involucra a la Escribanía Mayor de Gobierno, el IPV, la Uepredo y la Dirección de Regularización Dominial. Cada organismo actúa según las características legales de cada vivienda.

La meta fijada para este año es avanzar sobre unas 12.000 escrituras pendientes. Se trata de un trabajo que busca resolver situaciones históricas y brindar a los sanjuaninos la posibilidad de contar con la seguridad jurídica que otorga la escritura de su hogar, un documento fundamental para acreditar la propiedad y garantizar derechos sobre la vivienda.