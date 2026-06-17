Dónde queda RD Congo y cuál fue su antecedente mundialista

La República Democrática del Congo tendrá uno de los regresos más esperados del fútbol africano en el Mundial 2026. El seleccionado hará su debut en la actual edición del torneo y volverá a disputar una Copa del Mundo después de 52 años, una ausencia que convirtió su clasificación en un acontecimiento histórico para el país.

Ubicada en África Central, la República Democrática del Congo es el segundo país más grande del continente por superficie y cuenta con más de 100 millones de habitantes. Limita con nueve naciones y posee una enorme riqueza en recursos minerales, aunque también ha atravesado décadas de conflictos políticos y sociales.

Su única participación mundialista ocurrió en Alemania Federal 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. Aquella selección se convirtió en la primera representante del África subsahariana en disputar una Copa del Mundo, un logro que marcó un antes y un después para el fútbol del continente.

Sin embargo, su paso por el torneo quedó asociado a una de las imágenes más recordadas de la historia de los Mundiales. Tras perder 9-0 ante Yugoslavia y caer también frente a Brasil y Escocia, el equipo fue eliminado en primera ronda sin sumar puntos.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en el partido contra Brasil, cuando el defensor Mwepu Ilunga salió corriendo de la barrera y pateó la pelota antes de que se ejecutara un tiro libre. Durante años la escena fue tomada como una muestra de desconocimiento del reglamento, aunque posteriormente el propio jugador explicó que se trató de un acto de protesta y desesperación por los problemas internos que atravesaba el plantel.

Desde entonces, el país cambió oficialmente su nombre a República Democrática del Congo y atravesó un largo proceso para volver a la elite del fútbol mundial. La clasificación a la Copa del Mundo 2026 representa uno de los mayores logros deportivos de las últimas décadas para la nación africana.

Ahora, bajo una nueva generación de futbolistas y con un contexto completamente diferente, el conjunto congoleño buscará escribir una historia distinta en Norteamérica. Su regreso no solo simboliza una revancha deportiva después de más de medio siglo, sino también la oportunidad de dejar atrás los recuerdos de aquel complejo paso por el Mundial de 1974.