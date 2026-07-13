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Dónde realizarán colectas de sangre del Iphem durante julio en San Juan
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem), llevará adelante durante julio nuevas jornadas de colecta voluntaria de sangre en distintos puntos de la provincia.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las reservas disponibles y asegurar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones que requieren transfusiones, como cirugías, tratamientos médicos, emergencias y otras intervenciones.
Desde el Iphem convocaron a la comunidad a participar de estas acciones solidarias y recordaron que donar sangre es un acto voluntario, seguro y fundamental para acompañar a quienes atraviesan situaciones de salud complejas.
Cada donación permite ayudar a salvar vidas y contribuye a que hospitales y centros asistenciales cuenten con los recursos necesarios para atender a los pacientes.
Cronograma de colectas de sangre en julio
Miércoles 15 de julio – Caucete
- Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital Dr. César Aguilar
- Dirección: Diagonal Sarmiento 42, Caucete
- Horario: de 8:00 a 12:00 horas
Sábado 18 de julio – Chimbas
- Lugar: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
- Dirección: Mendoza 601-315 Norte, Chimbas
- Horario: de 8:00 a 12:00 horas
Miércoles 22 de julio – Rivadavia
- Lugar: Anexo Libertador de la Municipalidad de Rivadavia
- Dirección: Avenida Libertador 5112
- Horario: de 8:00 a 12:00 horas
Viernes 24 de julio – Pocito
- Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni
- Dirección: Avenida Intendente Joaquín Uñac entre calles 10 y 11, Villa Aberastain
- Horario: de 8:00 a 12:00 horas
Martes 28 de julio – Jáchal
- Lugar: Hospital San Roque
- Dirección: Ruta Nacional 150, Jáchal
- Horario: de 8:30 a 12:00 horas
Viernes 31 de julio – Angaco
- Lugar: Centro de Jubilados de Angaco
- Dirección: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, Angaco
- Horario: de 8:00 a 12:00 horas
La jornada contará con la colaboración del Hospital Dr. Rizo Esparza.
Requisitos para donar sangre
Desde el Iphem recordaron que quienes quieran participar deben cumplir con algunos requisitos básicos:
Tener entre 18 y 65 años.
Presentar el DNI al momento de la donación.
En caso de tener tatuajes, piercing o haber atravesado una cirugía, debe haber pasado un año desde la realización del procedimiento.
Si recibió la vacuna contra el Covid-19, debe esperar 72 horas antes de donar.
Asistir luego de un desayuno liviano, acompañado de abundante líquido, preferentemente sin lácteos.
Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4223571 o acercarse al Iphem, ubicado en calle Rivadavia 728 Este, Capital.