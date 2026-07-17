Dónde será el sorteo del Desafío de las Estrellas del TC en San Juan

San Juan volverá a ser el centro de atención del automovilismo argentino con una fecha histórica que reunirá a las categorías más importantes del país. El Circuito San Juan Villicum se prepara para recibir, durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto, al Turismo Carretera (TC) y al Turismo Nacional (TN) en un megaevento que también contará con la participación de TC Pista, Clase 2 y Clase 3 del TN, y Fórmula Nacional.

Uno de los grandes atractivos será el tradicional Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, una competencia especial que tiene una particularidad: no hay clasificación ni series, y la grilla de largada se define mediante un sorteo.

La incógnita del lugar del sorteo

La organización trabaja por estas horas en definir el escenario donde se realizará el sorteo del Desafío de las Estrellas, una ceremonia que ya se convirtió en parte del espectáculo previo a la carrera.

La principal alternativa es el Velódromo Vicente Alejo Chancay, mientras que otra posibilidad es que vuelva a realizarse dentro del propio Autódromo San Juan Villicum.

En anteriores ediciones celebradas en la provincia, el sorteo tuvo diferentes escenarios: se realizó en el Villicum, en el Teatro del Bicentenario y también en el Estadio Aldo Cantoni. Sin embargo, esta vez el estadio no estaría disponible por compromisos de agenda.

Una carrera diferente en el TC

El Desafío de las Estrellas se caracteriza por romper con la lógica tradicional del Turismo Carretera. Los pilotos no buscan una vuelta rápida para ordenar la salida, sino que la posición inicial queda determinada por el azar.

Además, la competencia obliga a los equipos a realizar dos paradas en boxes: una para carga de combustible y otra para el cambio de neumáticos. De esta manera, la estrategia y el trabajo de los equipos toman un protagonismo clave.

La fecha será la novena del campeonato y tendrá nuevamente al Villicum como escenario de una de las pruebas más esperadas del calendario.

Tobías Martínez y más sanjuaninos en pista

El piloto sanjuanino Tobías Martínez será uno de los representantes locales que dirá presente en la máxima categoría del automovilismo nacional y buscará aprovechar el apoyo de su público.

Además, existe la posibilidad de sumar más pilotos de la provincia en el Turismo Nacional. En la Clase 2 podrían participar los sanjuaninos Joaquín Naranjo y Nicolás Peralta, ampliando la presencia local en una fecha especial.

El Turismo Nacional también será protagonista

El TN volverá al Villicum para disputar una nueva jornada de su temporada. La categoría, reconocida como una de las más federales del país, tendrá nuevamente acción en Albardón con sus dos divisionales principales.

En la última visita al circuito sanjuanino, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato, los ganadores fueron Exequiel Bastidas en Clase 2 y Facundo Chapur en Clase 3.

Con el TC, Turismo Nacional y las principales categorías nacionales compartiendo escenario, San Juan se prepara para vivir un fin de semana donde el rugido de los motores volverá a convocar a miles de fanáticos del deporte motor.