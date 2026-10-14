Argentina y Chile se enfrentarán este miércoles desde las 20:00 hs por la última fecha del Grupo B del Mundial Senior masculino de hockey sobre patines en los World Skate Games Asunción 2026. En la previa del cruce, el sanjuanino Miguel Ángel Belbruno, entrenador de la Roja, analizó a la Selección Argentina, destacó su jerarquía y reconoció que Chile necesitará un partido casi perfecto para competirle.

En el marco de la cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE, con el enviado especial Maximiliano Maldonado, el entrenador chileno valoró el nivel de Argentina, pero aseguró que su equipo buscará mantenerse en partido y aprovechar las oportunidades que pueda generar.

“Nos conocemos bien y sabemos la capacidad de Argentina. Vamos a tratar de tomar el partido de la mejor manera posible, como viene siendo Chile hasta ahora, competitivo, y hacerlos un poco sufrir a todos”, declaró.

“¿Dónde tiene un punto débil? No existe”

El técnico sanjuanino no escondió su valoración sobre Argentina. Belbruno aseguró que conoce a muchos de sus jugadores desde chicos y destacó tanto su jerarquía individual como la experiencia del plantel.

“Conozco de chiquito a los jugadores argentinos. Ya son campeones del mundo. Es un equipo fantástico. Vos decís: ‘¿Dónde tiene un punto débil?’. No existe. Tenés que hacerle un partido perfecto”, afirmó.

Para el entrenador de Chile, Argentina parte como uno de los principales candidatos y está dentro del grupo de selecciones que muestran una diferencia por su nivel y profesionalismo. Aun así, remarcó que el dinamismo del hockey permite sorpresas si un equipo logra mantenerse en partido.

Esa será una de las claves para la Roja: sostener la intensidad, evitar que Argentina imponga rápidamente su ritmo y llevar el encuentro a un escenario en el que pueda discutir el resultado.

Chile llega después de caer 7-2 ante Francia, mientras que Argentina viene de recuperarse con un triunfo 4-1 sobre Angola. El duelo será el último de ambos en la fase de grupos antes de los cuartos de final.

Un rival conocido desde San Juan

El conocimiento entre ambos equipos no empieza en Asunción. Antes del Mundial, Chile realizó parte de su preparación en San Juan y enfrentó a Argentina en un amistoso en el Aldo Cantoni, donde el seleccionado albiceleste se impuso 5-0.

Belbruno recordó esa experiencia y valoró el contexto en el que se disputó el encuentro. Ese antecedente también le permitió observar de cerca el funcionamiento argentino antes del nuevo cruce.

“Ya lo conocemos. Tuvimos un premundial en San Juan que fue realmente fantástico por el público que hubo”, recordó.

El entrenador también destacó la evolución de Chile. Junto a Osvaldo Raed, explicó, buscaron elevar el volumen de juego y construir un equipo competitivo frente a selecciones con estructuras profesionales más desarrolladas.

“Creo que lo estamos logrando, haciendo buena figura. Y cuando empezás a hacer buena figura, el resultado al final se te termina dando”, sostuvo.

“Con la camiseta que estoy, quiero ganar siempre”

El partido tendrá además una dimensión especial para Belbruno. Nacido en San Juan, enfrentará a Argentina desde el banco de otro seleccionado, aunque aseguró que durante la competencia esa carga emocional queda en segundo plano.

“Cuando dirigís a estos niveles es un rival más. Obviamente que es tu país donde naciste, pero es un rival más. Cuando termina el partido, no pasa nada. Pero yo, con la camiseta que estoy, quiero ganar siempre”, señaló.

La previa tendrá así un condimento particular: un técnico sanjuanino intentando frenar a una Selección Argentina que conoce profundamente y a la que considera sin puntos débiles. Para Belbruno, Chile deberá acercarse a la perfección si quiere discutirle el partido a uno de los candidatos del Mundial.