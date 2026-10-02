Dos adolescentes de 14 años fueron demorados durante la tarde del lunes, luego de ser señalados por un presunto robo bajo la modalidad de arrebato en pleno microcentro de San Juan.

El procedimiento comenzó alrededor de las 18:20, cuando efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia realizaban recorridas preventivas y recibieron un aviso sobre la presencia de dos jóvenes que estarían intentando cometer arrebatos.

Según la información policial, los sospechosos se desplazaban por la zona de calle Güemes y avenida Córdoba, por lo que los uniformados iniciaron un seguimiento.

La persecución se extendió por distintas arterias del centro y los efectivos lograron mantenerlos a la vista. Uno de los adolescentes fue alcanzado en Aberastain, entre General Paz y 9 de Julio.

El segundo joven, en tanto, continuó escapando y finalmente fue interceptado sobre calle Belgrano, antes de avenida Rioja.

Qué les secuestraron

Una vez reducidos, los efectivos realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre sus pertenencias distintos elementos que quedaron secuestrados.

Se trataba de un teléfono celular TCL de color azul, con funda del mismo color y la pantalla trizada. Además, tenían el lente de una cámara fotográfica.

De acuerdo con lo informado por el personal actuante, los propios adolescentes manifestaron a viva voz que ambos elementos habrían sido arrebatados junto con un cómplice a una mujer en la zona céntrica.

Buscan identificar a la damnificada

Tras la intervención policial, se realizaron recorridas por el sector con el objetivo de localizar a la presunta víctima del arrebato. Sin embargo, no pudieron encontrar a la mujer señalada como damnificada.

Los dos adolescentes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se intenta establecer con precisión cómo ocurrió el supuesto robo y si los elementos secuestrados pertenecían efectivamente a la víctima.