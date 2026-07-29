La Justicia condenó este martes a Maico Daniel Marín, de 32 años, a cumplir dos años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial y le negó el beneficio de las salidas transitorias. La sentencia recayó sobre un hombre con antecedentes penales y un extenso prontuario delictivo, quien fue detenido días atrás tras un importante operativo desplegado por efectivos de la Comisaría 25ª de Rawson.

La resolución judicial llegó luego del procedimiento realizado durante la jornada en la que la Selección Argentina disputó la final de la Copa Mundial de fútbol. En ese contexto, el ahora condenado efectuó disparos con un arma de fuego y protagonizó un violento episodio que derivó en su aprehensión y en una investigación que incluyó allanamientos.

Durante esas diligencias, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38 Special que se encontraba en condiciones de funcionamiento. Los peritajes balísticos determinaron que el arma había sido utilizada poco antes de su secuestro. Además, la Policía incautó una importante cantidad de municiones de distintos calibres, elementos que quedaron incorporados a la causa.

El hecho que motivó la intervención policial ocurrió el domingo por la noche en el barrio Viñedos del Sur, en Rawson. Personal de la Comisaría 25ª acudió al lugar tras recibir un aviso por una gresca y encontró a unas 30 personas involucradas en el enfrentamiento. En medio del desorden, los uniformados observaron que un grupo de cinco personas perseguía a un hombre que ingresó a una vivienda deshabitada mientras era agredido.

Ante los pedidos de auxilio, los policías ingresaron al inmueble para resguardar la integridad física de esa persona y lograron dispersar a quienes participaban de la pelea. Sin embargo, uno de los presentes reaccionó de manera violenta al advertir la presencia policial. Se trató de Maico Daniel Marín, quien opuso una fuerte resistencia al procedimiento e intentó impedir su aprehensión.

Mientras forcejeaba con los efectivos, el acusado extrajo de entre sus prendas un revólver y lo apuntó contra los policías, exigiéndoles que se retiraran del lugar. La reacción del personal permitió reducirlo de inmediato y desarmarlo antes de que efectuara nuevos disparos.

Durante el palpado preventivo, los uniformados encontraron además un morral negro que contenía más de quince cartuchos de diferentes calibres. Posteriormente, personal de la División Balística de Policía Científica confirmó que el arma era un revólver calibre 38 Special sin numeración visible y que en su tambor había una vaina servida, lo que evidenció que había sido disparado recientemente.

Debido a la hostilidad de familiares y vecinos que rodearon el procedimiento, los efectivos trasladaron tanto al detenido como los elementos secuestrados a la sede de la Comisaría 25ª. Más tarde, Marín recibió asistencia médica en el Centro de Adiestramiento René Favaloro para la sutura de una lesión que presentaba.

Con intervención de la UFI Flagrancia, la causa quedó caratulada como "portación ilegítima de arma de fuego sin la debida autorización legal y resistencia a la autoridad en concurso real". Finalmente, los magistrados valoraron las pruebas reunidas, el secuestro del arma y las municiones, además de los antecedentes del imputado, y resolvieron condenarlo a dos años de prisión efectiva, pena que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial sin posibilidad de acceder al régimen de salidas transitorias.