Durante un recorrido preventivo por el barrio Conjunto 11, en el departamento Chimbas, efectivos policiales sorprendieron a dos sujetos mientras forzaron un gabinete de una vivienda para sustraer una garrafa de 15 kilogramos. Al advertir la presencia del móvil policial, ambos emprendieron la fuga, aunque los uniformados lograron aprehenderlos a pocos metros del lugar y recuperar el elemento robado.

El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que inició una causa por el delito de robo agravado.

Tras causar el daño los delincuentes huyeron, pero fueron artapados.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la manzana G, casa 15, del barrio Conjunto 11. Mientras los efectivos realizaban recorridas de prevención observaron a dos hombres que forcejearon el gabinete donde se encontraba la garrafa de gas. Acto seguido, ambos sustrajeron el envase y comenzaron a alejarse del domicilio.

Sin embargo, al notar la presencia de los uniformados abandonaron la maniobra y escaparon corriendo. La persecución duró apenas unos instantes y culminó con la aprehensión de los sospechosos a escasa distancia del lugar del hecho.

Los detenidos fueron identificados por la Policía como Nahuel Agustín Castillo, de 20 años, domiciliado en el barrio Los Cardos, y José Naveda, de 19 años, con domicilio en el barrio Villa Paula.

Tras controlar la situación, los efectivos entrevistaron a la propietaria de la vivienda, Débora Estefanis Astorga, de 35 años, quien manifestó ser la dueña de la garrafa sustraída y expresó su voluntad de radicar la correspondiente denuncia penal.

En el procedimiento, la Policía secuestró una garrafa blanca de 15 kilogramos con la inscripción de YPF, elemento que había sido sustraído instantes antes y que posteriormente quedó a disposición de la Justicia para ser restituido a su propietaria conforme avanzara la investigación.

De inmediato se dio intervención al sistema de emergencias 105 y a la Unidad de Abordaje Territorial. Posteriormente llegó al lugar el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, Marcelo Bustos, quien interiorizó sobre las circunstancias del hecho y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Los dos jóvenes permanecen detenidos mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar sus responsabilidades en la causa por robo agravado.