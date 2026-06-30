Una violenta balacera ocurrida durante la madrugada de este viernes en el barrio Los Olivos, en Santa Lucía, terminó con dos hombres detenidos, una persona herida y el secuestro de municiones y cargadores. El hecho quedó bajo investigación para establecer cómo se produjo el enfrentamiento y cuál fue el origen del episodio.

Todo comenzó cuando un llamado telefónico alertó a efectivos de la Comisaría 29ª sobre la presencia de varios sujetos que realizaban disparos de arma de fuego en la vía pública. De acuerdo con la información preliminar, el episodio se produjo en el marco de un presunto robo, aunque esa hipótesis aún es materia de investigación.

Tras recibir el aviso, el móvil policial se trasladó de inmediato hasta el barrio Los Olivos. Al llegar, los uniformados constataron que un hombre presentaba una lesión cortante en la cabeza. Ante esa situación, solicitaron la presencia de una ambulancia, que arribó al lugar para brindar asistencia médica al herido y evaluar su estado de salud.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los efectivos identificaron y aprehendieron a dos hombres mayores de edad que quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Durante las tareas realizadas en la escena, el personal policial secuestró dos cargadores, además de varios cartuchos y vainas servidas que, de acuerdo con las primeras observaciones, correspondieron a municiones calibre 9 milímetros. Todos los elementos fueron incorporados a la investigación para ser sometidos a las pericias de rigor.

Las autoridades judiciales y policiales continuaron con las averiguaciones para determinar la mecánica del hecho, establecer quiénes participaron del enfrentamiento y confirmar si efectivamente el tiroteo se originó durante un intento de robo o respondió a otro tipo de conflicto.

La investigación permaneció en curso y no se descartó que, con el avance de las pericias y la recepción de testimonios, pudieran surgir nuevas medidas para esclarecer lo sucedido durante la madrugada en el barrio Los Olivos.