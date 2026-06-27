En medio de la fiesta que protagonizaron miles de hinchas argentinos en Dallas antes del partido de la Selección, dos mendocinas se ganaron el reconocimiento de todos por un gesto que rápidamente comenzó a viralizarse. Mientras la mayoría disfrutaba del tradicional banderazo, Ángeles Saluk y Nerina Alaníz decidieron quedarse para colaborar con la limpieza del lugar. Las protagonistas hablaron con GRUPO HUARPE y comentaron sobre la iniciativa.

"Estamos juntando la basura. Vamos a ser mejores que los japoneses, ¿por qué no? Deberíamos ser siempre así. Siempre tendríamos que limpiar todo y dar el ejemplo", expresó una de ellas mientras recorría el predio levantando botellas, vasos y papeles que habían quedado tras la concentración de los simpatizantes.

Consultadas sobre cómo surgió la iniciativa, explicaron que la idea nació de manera espontánea. "Vinimos a alentar a la Selección, pero vimos a un chico que andaba con una bolsa muy grande y dijimos: ¿por qué no ayudarlo?", contaron entre sonrisas, mientras continuaban llenando la bolsa con los residuos que encontraban.

Durante la entrevista también fueron consultadas sobre el comportamiento de los hinchas argentinos en materia ambiental. "Más o menos. Algunos sí cuidan el ambiente y otros no", respondieron con sinceridad.

Las mujeres son de Godoy Cruz y Capital de Mendoza y recibieron las felicitaciones del cronista por la actitud que demostraron. Su gesto recordó la imagen que en distintos Mundiales dejó la hinchada japonesa, reconocida internacionalmente por limpiar las tribunas una vez finalizados los partidos.

Más allá del resultado deportivo, Ángeles y Nerina dejaron un mensaje claro: el aliento a la Selección también puede ir acompañado de compromiso, respeto por el espacio público y conciencia ambiental. Un pequeño gesto que se transformó en un gran ejemplo para miles de hinchas argentinos.