Romina García y Daniela Galdeano pasan sus días entre investigaciones sobre el universo y clases universitarias, pero los fines de semana cambian los estudios científicos por la cocina. Las dos doctoras en Astronomía y becarias posdoctorales del Conicet crearon Terruño, un emprendimiento sanjuanino de pastelería artesanal que apuesta por ingredientes poco refinados y sabores diferentes.

Las emprendedoras compartieron su historia en el segmento Yo Emprendo del programa, que se transmite por la señal de. Allí contaron que la cocina empezó como una manera de desconectarse del trabajo y terminó convirtiéndose en un proyecto que involucra a sus familias.

Un lanzamiento marcado por un nacimiento

La primera jornada de Terruño quedó atravesada por una sorpresa. Habían programado el lanzamiento para el 28 de junio, pero ese mismo día una de las creadoras tuvo a su segundo hijo antes de lo previsto. Ya tenían 40 productos comprometidos para entregar.

En lugar de cancelar los pedidos, sus familiares se organizaron para repartirlos mientras ella estaba en el sanatorio. Tras una breve pausa, retomaron la producción.

"Es nuestro cable a tierra", detallaron sobre esta actividad que desarrollan principalmente los fines de semana.

Recetas con sabores de la tierra

Su propuesta incluye cookies de avena con chocolate y nueces, budines de algarroba y chocolate, de calabaza y zanahoria, chipá y tarta de manzana con canela. También preparan un budín vegano de naranja y otro de limón, amapola y coco con harina de arroz integral. Entre los favoritos de sus clientes está el carrot cake.

Para elaborar estas recetas aprendieron a trabajar con harinas integrales y realizaron el curso de manipulación de alimentos. Utilizan, entre otros ingredientes, azúcar mascabo y lácteos provenientes de un tambo de Albardón. Aclaran que buscan preparaciones más conscientes, no necesariamente dietéticas.

La ciencia y una nueva meta

Sus trayectorias académicas también llamaron la atención durante el programa. Romina contó que un asteroide lleva su nombre como reconocimiento a su carrera científica, mientras que Daniela ha trabajado en investigaciones de galaxias.

Ahora, además de investigar y enseñar, quieren que Terruño llegue a más familias y, en el futuro, a cafeterías. Ya cuentan con una cocina propia en General Acha 1508 Sur, cerca de Circunvalación, donde coordinan el retiro de pedidos.

Aseguran que buscan crecer de a poco y mantener un stock controlado. También imaginan sus preparaciones en cafeterías sanjuaninas, donde consideran que las opciones integrales todavía son limitadas.

"Nos gusta esto de llegar a todas las casas, que todas las familias tengan un pedacito de Terruño", expresaron.

El catálogo y los datos de contacto están disponibles en Instagram, en @terruno.sinantojos.