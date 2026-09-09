Dos jóvenes atletas sanjuaninos tendrán la oportunidad de representar a la provincia y al país en una competencia internacional de lucha que se desarrollará en Suecia. Lisandro Sabina y Chiara Osan fueron convocados para participar de la Wrestling Battle 2026, que tendrá lugar del 8 al 11 de octubre en el Estadion Arena de Umea.

Los deportistas pertenecen al Club Fighter, ubicado en Santa Lucía, y viajarán acompañados por los entrenadores Alberto Durán y Liliana Alaniz. La delegación partirá desde Argentina el 4 de octubre y tiene previsto regresar entre el 14 y el 15.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de esta convocatoria realizada desde Suecia. La verdad que es algo increíble, que no podemos todavía creerlo, pero sí, eso existe. Es un sueño que hemos logrado realizar”, expresó Liliana Alaniz, profesora de los atletas, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Ambos atletas practican en el Club Fighter de Santa Lucía. (Gentileza)

Un desafío internacional

La Wrestling Battle 2026 reunirá a representantes de 17 países y, según explicó Alaniz, Lisandro y Chiara serán los únicos competidores de Argentina y de Sudamérica que participarán del certamen.

El desafío será importante para los sanjuaninos, ya que deberán enfrentarse a atletas provenientes de países donde la lucha tiene una fuerte tradición deportiva.

“Sabemos que vamos a enfrentar grandes deportistas en lo que es la lucha”, señaló Alaniz.

Los jóvenes vienen preparándose desde hace tiempo y participan habitualmente en competencias nacionales. “A nivel país viajamos casi todos los meses a un lugar diferente a competir”, explicó la profesora.

La campaña para poder viajar

La convocatoria también implica un importante esfuerzo económico. La delegación deberá afrontar los costos de alojamiento, alimentación y traslados durante la estadía en Suecia. Sin embargo destacaron una gran ayuda del Gobierno desde la Secretaría de Deporte desde la confirmación de la convocatoria de manera oficial que sucedió hace tan solo días.

Por ese motivo, comenzaron una campaña para recaudar fondos. Ya realizaron ventas de empanadas durante los fines de semana y pusieron en circulación números de una iniciativa denominada “San Juan a Suecia”.

Gentileza.

Cada número tiene un valor de $3.000 y la organización pidió a la comunidad que acompañe a los atletas para ayudarlos a completar el dinero necesario antes del viaje.

La respuesta de los sanjuaninos fue inmediata. Alaniz contó que la primera venta de empanadas se agotó rápidamente y destacó también el acompañamiento de distintos comercios que realizaron donaciones para reducir los costos.

Entre quienes colaboran se encuentran Verdulería Los Charlies y Carnicería La Rural, mencionó la entrenadora de manera especial.

El apoyo de la provincia

Desde el Club Fighter también destacaron el respaldo recibido por parte de la Secretaría de Deportes y del municipio de Santa Lucía, encabezado por el intendente Juan José Orrego.

Ese acompañamiento se sumó al esfuerzo de familiares, entrenadores, comercios y vecinos que participan de las distintas actividades de recaudación.

“Estamos pidiendo la ayuda para que nos sigan acompañando en este sueño, que ya no es sueño, ya es una realidad”, expresó Alaniz.

Cómo colaborar

Quienes quieran acompañar a Lisandro Sabina y Chiara Osan en su viaje a Suecia pueden comunicarse al 264-671-6094.

También pueden colaborar mediante el alias luchasuecia.mp o adquirir uno de los números de la campaña “San Juan a Suecia”, cuyo valor es de $3.000.