Un siniestro vial se registró en la mañana de este jueves en el departamento Santa Lucía, en la intersección de calles Colón y Sarmiento, donde los semáforos se encontraban fuera de funcionamiento desde las primeras horas del día.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30, cuando un automóvil Chevrolet Classic, conducido por un joven que circulaba por calle Colón en dirección sur-norte, intentó cruzar por Sarmiento sin advertir la presencia de una Renault Duster que se desplazaba hacia el oeste.

Como consecuencia, el Chevrolet impactó de lleno contra la puerta trasera del lado del conductor del otro vehículo, generando importantes daños materiales.

En la Renault Duster viajaba una joven, mientras que en el Chevrolet Classic se trasladaba un hombre. A pesar de la violencia del choque, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, según informaron fuentes policiales.

El episodio vuelve a poner en foco el riesgo que implica la falta de funcionamiento de los semáforos en esquinas de alta circulación, especialmente en horarios de gran tránsito vehicular.

Tras el siniestro, personal policial intervino en el lugar y se iniciaron las actuaciones correspondientes en la Comisaría Quinta, donde se llevan adelante los trámites para determinar responsabilidades.

Vecinos de la zona advirtieron que los semáforos no funcionaban desde temprano, situación que habría sido determinante en la mecánica del choque.

Las autoridades trabajan ahora en la normalización del sistema de señalización para evitar nuevos incidentes en el sector.