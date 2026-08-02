Dos autos protagonizaron un accidente en plena Circunvalación

Un siniestro vial se registró este domingo sobre la Avenida de Circunvalación entre dos autos. Solo hubo daños materiales.

Según pudo averiguar DIARIO HUARPE, el choque sucedió en el tramo comprendido entre las calles Tucumán y Mendoza. En esa zona, el conductor del Peugeot 206 habría realizado una mala maniobra, lo que terminó provocando el impacto contra el Fiat Cronos.

A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas heridas, por lo que no fue necesario el traslado de los ocupantes a un centro asistencial.

Tras el siniestro, personal que intervino en el lugar trabajó para asistir a los conductores y retirar los vehículos involucrados, aunque la situación pudo resolverse rápidamente.

El incidente no provocó complicaciones importantes en la circulación vehicular. Fuentes consultadas por DIARIO HUARPE indicaron que el tránsito se mantuvo normal y no fue necesario implementar desvíos ni cortes sobre la Avenida de Circunvalación.

Las circunstancias del hecho serán materia de las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo la maniobra que desencadenó el accidente.