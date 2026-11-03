Un siniestro vial entre dos automóviles provocó complicaciones en el tránsito de avenida de Circunvalación durante la mañana de este martes. El hecho ocurrió alrededor de las 10, en el anillo interno, a la altura de calle Mendoza, y requirió la intervención de personal policial para ordenar la circulación.

Los vehículos involucrados fueron un Nissan Tida negro y un Peugeot 505. A raíz del impacto, se generó un caos vehicular en el sector, mientras los efectivos trabajaban para organizar el paso de los automovilistas.

Cómo se produjo el choque

El Peugeot 505 terminó con el frente destrozado. FOTO: DIARIO HUARPE.

Según el relato de la conductora del Nissan Tida a DIARIO HUARPE, circulaba por el carril derecho en sentido de oeste a este cuando una camioneta que transitaba delante de ella frenó repentinamente. Ante esa maniobra, también tuvo que detener su vehículo y el Peugeot 505 que venía detrás terminó impactando contra la parte trasera del Nissan.

El choque se produjo en uno de los anillos de la avenida de Circunvalación, en un sector de circulación vehicular. Los dos automóviles quedaron involucrados en el siniestro, que no dejó personas heridas.

Los conductores resultaron ilesos

Afortunadamente, tanto la conductora del Nissan Tida como el conductor del Peugeot 505 se encontraban en buen estado después del impacto. Ninguno presentó lesiones y ambos permanecieron en el lugar conversando y realizando los trámites legales correspondientes.

De esta manera, el choque no dejó personas heridas, aunque sí provocó complicaciones en la circulación vehicular durante la mañana. Personal policial debió organizar el tránsito para evitar mayores inconvenientes en avenida de Circunvalación.