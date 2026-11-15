Dos aviones protagonizaron un choque en el aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos, mientras circulaban por las calles de rodaje. El accidente ocurrió durante la noche del sábado 14 de noviembre e involucró a un avión comercial de Copa Airlines y una aeronave de carga de UPS. Como consecuencia del impacto, dos pasajeros sufrieron heridas leves y recibieron asistencia médica.

El episodio se registró alrededor de las 21:15, en la intersección de dos calles de rodaje del aeropuerto. Según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el ala de un Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra la parte delantera de un Boeing 767 de UPS.

El avión de la compañía panameña acababa de llegar desde Ciudad de Panamá y se dirigía hacia la terminal, mientras que la aeronave de carga se preparaba para partir rumbo a Bogotá, Colombia.

Dos pasajeros recibieron asistencia médica

En el avión de Copa Airlines viajaban 172 personas, entre pasajeros y tripulantes. Dos de ellas sufrieron lesiones leves y fueron atendidas por los equipos de emergencia de Miami-Dade Fire Rescue.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, ninguno de los heridos necesitó ser trasladado a un hospital. En tanto, la tripulación del avión de carga de UPS se encontraba fuera de peligro.

Investigan cómo ocurrió el choque

Las primeras informaciones indican que los controladores aéreos habían indicado a la tripulación del avión de UPS que debía ceder el paso a la aeronave de Copa Airlines.

En una comunicación registrada con la torre de control, uno de los pilotos de UPS reconoció que había avanzado demasiado en la intersección antes de que se produjera el contacto entre los aviones.

La FAA inició una investigación para determinar las circunstancias del episodio. Por su parte, ambas compañías confirmaron que colaborarán con las autoridades.

Pese al impacto y los daños visibles en la parte delantera del avión de carga, el aeropuerto continuó funcionando con normalidad. Las aeronaves que circulaban por el sector fueron desviadas hacia otras calles de rodaje.