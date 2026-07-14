Dos bebés fueron internados tras ser presunta intoxicación con cocaína

La ciudad de Puerto Madryn sigue de cerca la evolución de una niña de tres años y un bebé de cuatro meses que fueron hospitalizados por una supuesta ingesta de estupefacientes. El ingreso de los hermanos al Hospital Andrés Isola se produjo el pasado viernes 10 de julio tras presentar una sintomatología que puso en alerta a los médicos de guardia.

En las primeras etapas de la investigación, la Justicia tomó declaración a los familiares que colaboraron con el traslado al centro de salud. Durante ese procedimiento, el padre de los menores de edad manifestó que "la madre habría colocado cocaína en una mamadera tras una discusión".

Esta declaración constituye una de las líneas investigativas que la Fiscalía y la Policía intentan corroborar mediante diversos exámenes y pruebas periciales para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda familiar.

Los informes médicos actuales indican que los pacientes se encuentran en el área de pediatría del Hospital Zonal con una evolución favorable y fuera de todo riesgo vital. En cuanto a su situación tutelar, los organismos de protección de la niñez analizan su derivación a un Minihogar o institución de resguardo al momento de recibir el alta médica. En paralelo, ambos progenitores permanecen privados de la libertad mientras se definen las responsabilidades penales de este episodio.