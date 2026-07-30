El operativo desplegado para recuperar los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Ischigualasto requirió una compleja logística en una de las zonas más difíciles del departamento Valle Fértil. Así lo reveló este miércoles el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, quien destacó el trabajo coordinado de más de 40 personas y el apoyo aéreo para concretar el rescate.

Según explicó el funcionario, las tareas comenzaron apenas se confirmó la ubicación de la aeronave siniestrada. Debido a las características del terreno y la distancia hasta el punto del impacto, fue necesario instalar dos campamentos operativos para facilitar el acceso de los equipos de rescate.

"Fue un trabajo muy complejo", resumió Delgado.

El funcionario detalló que desde el segundo campamento partió una expedición integrada por más de 40 personas que debía llegar hasta el lugar donde se encontraban los restos de la aeronave y las víctimas.

"Salieron a las 3 de la mañana y llegaron a las 7 aproximadamente", indicó.

Una vez completadas las tareas iniciales en el terreno, las condiciones climáticas permitieron utilizar un helicóptero para agilizar la extracción de los cuerpos.

"Como el clima lo permitió, se ocupó un helicóptero que estaba ahí. Eso hizo que el traslado se realizara en un tiempo más corto", explicó Delgado.

El funcionario destacó que desde el primer momento se pusieron a disposición todos los recursos disponibles para acelerar el operativo y brindar respuestas a los familiares.

"Utilizamos todos los recursos como dijimos desde el primer momento", afirmó.

Brigadistas con décadas de experiencia

Delgado también recordó a las víctimas y resaltó la vocación de servicio que las llevó a participar de una capacitación especializada pese a contar con una extensa trayectoria. "Eran personas muy queribles, han calado muy profundo en la sociedad", expresó.

El secretario de Seguridad destacó además que varios de los brigadistas acumulaban entre 25 y 30 años de servicio.

"Fallecen cumpliendo una capacitación donde personas que ya tenían más de 30 años, 25 años de servicio, se seguían capacitando para darle un mejor servicio a todos los sanjuaninos", sostuvo.

Las autoridades provinciales confirmaron que los siete fallecidos serán despedidos en un velatorio conjunto que se realizará en la Catedral de San Juan, decisión tomada por los familiares tras recibir el acompañamiento del Gobierno provincial.

Para los equipos que participaron del rescate, el operativo quedará marcado como uno de los más complejos realizados en los últimos años en territorio sanjuanino.