Dos cantantes argentinos se sumaron a GTA VI y tendrán un tema inédito

La musica argentina continua conquistando espacios en la industria del entretenimiento digital de la mano de Ca7riel y Paco Amoroso. La dupla artistica confirmo en sus redes sociales su participacion en la banda sonora oficial de Grand Theft Auto VI, generando un inmediato impacto en su comunidad de seguidores en medio de la gira internacional de presentacion del album Free Spirits.

El tema seleccionado para esta produccion es Sexy Magic, una composicion inedita que figura entre las seis canciones adelantadas por la desarrolladora Rockstar Games. En este trabajo colaboran la cantautora y productora britanica PinkPantheress, el DJ britanico Fred again y el productor frances Etienne de Crecy. La pista ya se encuentra disponible para su reproduccion en YouTube.

Esta obra forma parte de Grand Theft Auto VI: The Album, un compendio de 34 canciones originales creadas para el juego. La salida al mercado del disco completo sera el 19 de noviembre de 2026, fecha que coincide con el lanzamiento oficial del videojuego. Rockstar Games comercializara la obra en distintos formatos fisicos: una edicion limitada en vinilo por US$ 125, una version convencional en vinilo por 50 y un CD por 20. Ademas, se habilitaron las reservas previas en la plataforma Spotify.

El repertorio del disco incluye figuras globales de la musica. Entre los adelantos se destaca Bright Lights, Big City, a cargo de Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones. Travis Scott aporta la cancion RHYNO, con produccion de Guy-Manuel de Homem-Christo, exintegrante de Daft Punk. El listado de anticipos incluye That’s It, de Yung Lean junto a Future y Metro Boomin; Last Thing You Need, de Morgan Wallen; y Macacoa 2000, interpretada por el puertorriqueno Rauw Alejandro.

De forma paralela a este logro, el duo participara en la banda sonora del EA SPORTS FC 27 con su tema Muero, extraido de su disco Free Spirits. A diferencia del proyecto para Rockstar Games, los temas de este catalogo no fueron creados exclusivamente para el juego. La lista completa esta disponible en Spotify y reune 120 canciones de artistas de 36 paises, dada a conocer 15 dias antes del estreno del simulador deportivo.

El compilado de EA SPORTS integra referentes internacionales como Interpol, The Strokes, Kendrick Lamar, Snail Mail, Grace Ives, Nia Archives y The Neighbourhood, a los que se suman piezas ineditas de Cage the Elephant, Mura Masa y Royal Blood. La presencia argentina en este titulo se completa con 14 representantes nacionales: Cazzu, Dante Spinetta, La Yegros, Maria Becerra, Milo j, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Feli Colina, Ms Nina, Delfina Dib, Willy Bronca, Macha Kiddo y Joaquin Coronel, ademas del duo protagonista.

Respecto a la propuesta musical del videojuego de futbol, el presidente de musica y marketing de EA Games, Steve Schnur, expreso: "El deporte rey se enriquece cada ano con una banda sonora de alcance mundial, y FC 27 ofrece una de nuestras listas de reproduccion mas representativas a nivel global hasta la fecha. Son canciones que definiran el ano venidero y perduraran toda la vida. Nos enorgullece presentar esta celebracion excepcional del talento artistico, la cultura y el poder de la musica para unir a las personas como nunca antes".