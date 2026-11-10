Dos clubes de Jáchal terminaron a las piedras tras el picante clásico

La jornada deportiva en la Liga Jachallera terminó con momentos de gran tensión cuando simpatizantes del club Peñarol sufrieron agresiones al retirarse del estadio. El equipo visitante logró imponerse por 2 a 1 frente a Pampa, pero el resultado deportivo quedó opacado por violentos episodios en los alrededores del campo de juego.

Una mujer presente en el lugar denunció que simpatizantes vinculados a la parcialidad de Pampa comenzaron a lanzar proyectiles contra la gente de Peñarol. Los ataques con piedras afectaron a familias completas, alcanzando a mujeres, jóvenes y niños que intentaban alejarse del predio deportivo de manera pacífica tras la finalización del partido.

Los violentos impactos de las piedras provocaron severos daños materiales en varios vehículos que circulaban por las inmediaciones de la cancha. La testigo presencial afirmó que este tipo de agresiones se transformó en una constante habitual cada vez que la escuadra visitante se queda con el triunfo en el marcador del clásico local.

"Cada vez que Peñarol gana pasa lo mismo", expresó la mujer con profunda preocupación ante la falta de garantías en los accesos. Hasta la fecha no existen reportes oficiales de las autoridades sobre la cantidad de personas heridas o la presentación de denuncias formales por las roturas y los destrozos en los automóviles afectados.